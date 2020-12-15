إنقاذ شخص حوصر داخل شق صخري في ضاحية الرشيد

عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام أن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة شمال عمان حول محاصرة شخص داخل شق صخري في منطقة ضاحية الرشيد، إثر سقوط صخرة أغلقت الشق.

وعلى الفور تحرك فريق البحث والانقاذ الدولي ودفاع مدني وسط عمان الى الموقع واستطاع الوصول إلى الشخص وإخراجه وتقديم الإسعافات اللازمة له ومن ثم نقله للمستشفى بحالة متوسطة، وفتح تحقيق في الحادثة .