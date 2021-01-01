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إنقاذ شخص علق داخل مدخنة بمنطقة البيادر

منذ 3 ساعات
مدخنة منزل-(تعبيرية)

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عمان-الغد- تمكن فريق من المنقذين المتخصصين العاملين في مديرية دفاع مدني غرب عمان الجمعة من إنقاذ شخص علق داخل مدخنة يبلغ عمقها (20م)، أثناء قيامه بأعمال صيانة وتنظيف لها بمنطقة البيادر حي الجندويل؛ الأمر الذي أدى إلى محاصرته في منتصفها.
وبحسب بيان لإدارة الدفاع المدني، استطاع الفريق المتخصص من الوصول إليه وعملوا على إخراجه، دون أن يتعرض لأي أذى يذكر، وحالته العامة حسنة لم تستدعي النقل إلى المستشفى.

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