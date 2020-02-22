إنقاذ طفل غرق داخل مياه في البحر الميت

عمان-الغد- أنقذت فرق الغطس في مديرية دفاع مدني البلقاء، مساء السبت، طفلاً يبلغ من العمر 15 عاماً من الغرق داخل مياه البحر الميت قرب المياه الساخنة، بحسب بيان صادر عن الدفاع المدني.

وقال البيان ، ان فرق الغطس عمّلت على إنقاذه وإخراجه من داخل مياه البحر، في حين قامت فرق الإسعاف بتقديم الاسعافات الأولية اللازمة له في موقع الحادث ، مضيفا ان الحالة العامة للطفل بأنها “جيدة”.