البلقاءالسلايدر الرئيسيمحافظات

إنقاذ طفل غرق داخل مياه في البحر الميت

منذ 8 دقائق
غرق

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- أنقذت فرق الغطس في مديرية دفاع مدني البلقاء، مساء السبت، طفلاً يبلغ من العمر 15 عاماً من الغرق داخل مياه البحر الميت قرب المياه الساخنة، بحسب بيان صادر عن الدفاع المدني.
وقال البيان ، ان فرق الغطس عمّلت على إنقاذه وإخراجه من داخل مياه البحر، في حين قامت فرق الإسعاف بتقديم الاسعافات الأولية اللازمة له في موقع الحادث ، مضيفا ان الحالة العامة للطفل بأنها “جيدة”.

مقالات ذات صلة

السيسي يؤكد التزام مصر بـ “انجاح” مفاوضات سد النهضة

منذ 24 دقيقة
مواطنون يرتدون كماكمت وقاية من فيروس كورونا في الصين

إغلاق مطاعم وحجر صحي بعد زيارة وفد كوري مصاب بـ “كورونا” لفلسطين

منذ 36 دقيقة

إربد.. تخريب 4 قبور وإخراج جثث

منذ ساعة واحدة

الحكومة تتوعد مروجي شائعة “بيع البترا”

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock