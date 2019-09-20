إنقاذ قرابة 500 مهاجر قبالة السواحل الليبية

طرابلس- أعلنت القوات البحرية الليبية في بيان انها تمكنت من إنقاذ قرابة 500 مهاجر خلال ست عمليات منفصلة قبالة سواحل البلاد.

وقال العميد أيوب قاسم المتحدث باسم القوات البحرية في البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الجمعة، إن “دوريات حرس السواحل تمكنت خلال هذا الاسبوع من تنفيذ ست عمليات إنقاذ لمهاجرين كانوا على متن ستة قوارب مطاطية على متنها 493 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة”.

وأشار قاسم إلى أن بين هؤلاء المهاجرين 28 امرأة وخمسة أطفال، موضحا أن عمليات الانقاذ تمت شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة.

وقال المتحدث العسكري إنه بعد تقديم المساعدات الطبية والانسانية للمهاجرين، تم نقلهم إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وما زالت ليبيا التي تسودها حالة من الفوضى نقطة عبور مهمة للمهاجرين الفارين من مناطق اخرى من إفريقيا والشرق الأوسط، سعيا إلى فرص عمل او للتوجه الى اوروبا.

وليبيا هي واحدة من أكثر دول العالم التي تتكرر قبالة سواحلها حوادث غرق قوارب مهاجرين مميتة.

وبحسب تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قضى قرابة 900 مهاجر غرقا في 2019 على سواحل المتوسط معظمهم قبالة الشواطئ الليبية .

وتندّد المنظمات الإنسانية بالأوضاع في مخيمات احتجاز المهاجرين في ليبيا مشيرة الى تعرض بعضهم للتعذيب والعمل القسري والاستغلال الجنسي.

وأعربت المفوضية الثلاثاء الماضيعن أسفها لاكتظاظ مركز الاستقبال التابع لها في العاصمة الليبية باللاجئين، وطالبت الدول الأوروبية بالسماح باستقبال المزيد منهم. (أ ف ب)