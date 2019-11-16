إنقاذ 3 سياح ألمان حوصروا في وادي زرقاء ماعين

حابس العدوان

البحر الميت- قال الناطق الإعلامي في المديرية العامة للدفاع المدني المقدم اياد العمرو إن غرفة العمليات تلقت بلاغا بوجود ثلاثة سياح ممن يحملون الجنسية الألمانية محاصرين داخل مياه زرقاء ماعين نتيجة لارتفاع منسوب المياه فيها .

وبين المقدم العمرو أن فرق الإنقاذ المائي والجبلي تمكنت من إنقاذهم ونقلهم وتأمينهم إلى مكان آمن، ولم يصابوا بأي أذى، وذلك بالتعاون مع الأمن العام .

ونفى المقدم العمرو عن وجود انهيار لجسر زرقاء ماعين، أو وجود أشخاص محاصرين، كما نفى الناطق الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة صحة الخبر المتداول عن حدوث انهيار ترابي على مشروع تأهيل جسر زرقاء ماعين/البحر الميت ومحاصرة عاملين في المشروع.

وكانت أنباء تحدثت عن انهيار ترابي قرب المشروع تسبب بمحاصرة سياح كانوا في رحلة مغامرة في وادي زرقاء ماعين.