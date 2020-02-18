إنقاذ 4 متنزهين علقوا على قمة جبل في العقبة

العقبة- تمكنت فرق البحث والإنقاذ في مديرية دفاع مدني العقبة، الثلاثاء، من إنقاذ 4 أشخاص علقوا على قمة أحد الجبال في منطقة التاسعة احدى ضواحي مدينة العقبة.

وبحسب مدير دفاع مدني العقبة المقدم محمد المجالي، فإن الأشخاص الأربعة صعدوا إلى قمة الجبل من أجل التنزه، إلا أنهم لم يتمكنوا الهبوط منه، وتحرك فريق مختص من الأجهزة الأمنية إلى الموقع، وتمكن من إنزالهم عن قمة الجبل بمهنية عالية، وهم بصحة جيدة ولم يصب أحد منهم بأذى. -(بترا)