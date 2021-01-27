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إنقاذ 5 أشخاص سقطوا في بئر بإربد

منذ 3 ساعات
سيارة إسعاف (أرشيفية)

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اربد – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام بأن كوادر الدفاع المدني في محافظة إربد تعاملت مع إصابة خمس أشخاص بضيق في التنفس أثناء عملية الصيانة لبئر ماء في منطقة البارحة حيث عمل غطاسو الدفاع المدني على إخراجهم باستخدام معدات خاصة بمثل هذة الحوادث بينما عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي وحالة أربع إصابات متوسطة وواحدة بالغة
وبين الناطق الإعلامي أن سبب ضيق التنفس ناتج عن إنزال ماتور شفط مياة يعمل على البنزين داخل البئر أثناء عملية الصيانة

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