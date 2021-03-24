إنهاء التحقيقات بسرقة قاصتين حديديتين من داخل محطتي وقود بعمان

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة البحث الجنائي أنهوا تحقيقاتهم في قضيتين منفصلتين لسرقة قاصتين حديديتين من داخل محطتي وقود في العاصمة.

وفي القضية الاولى فقد ورد بلاغ قبل شهر تقريباً بدخول مجموعة من الاشخاص لاحدى محطات الوقود ليلاً وسرقة قاصة حديدية بداخلها 20 الف دينار، وتمكن المحققون من خلال جمع المعلومات من تحديد هوية شخصين من المشتبه بهم في القضية، حيث أُلقي القبض عليهما واعترفا بالتحقيق معهما بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع شخصين اخرين وبدلالة المقبوض عليهما تم التوجه لمكان إلقاء القاصة في مكان خالٍ من السكان وضبطها، كما ضُبط جزء من المبلغ المسروق بحوزته والبحث جارٍ عن باقي الشركاء.

وفي القضية الثانية فقد أكد الناطق الإعلامي انه وقبل اسابيع ورد بلاغ للبحث الجنائي بتعرض احدى محطات الوقود للسرقة بعد دخول شخصين ملثمين اليها ليلاً والاعتداء على حارس المحطة وسرقة قاصة حديدية والفرار من المكان ، حيث جرى في حينه التحرك للمكان وبتمشيط المنطقة عُثر على القاصة الحديدية في مكان خالٍ من السكان، ولم يسرق منها اية مبالغ مالية لعدم قدرة اللصوص على فتحها ، وبمواصلة التحقيقات حُددت هوية المشتبه بهما في القضية وأُلقي القبض عليهما واعترفا بالتحقيق معهما بارتكاب الجريمة.