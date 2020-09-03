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إنهاء العمل بتحويلات وجسور على “الصحراوي”

منذ ساعة واحدة
الطريق الصحراوي
الطريق الصحراوي - أرشيفية

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عمان – الغد – أعنلت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم، عن الإنتهاء من تنفيذ مقطع القطرانة على الطريق الصحراوي بطول 4 كم للسير القادم من عمان بإتجاه العقبة وفتح التحويلة أمام حركة السير.

وقالت الوزراة في بيان إنه تم الإنتهاء من تنفيذ مقطع الهاشمية الجهة اليمنى بطول حوالي 10.50 كم للسير القادم من عمان بإتجاه العقبة وفتحه أمام حركة السير بما في ذلك جسري عنيزة والقادسية اللذين خضعا لإعادة التأهيل إنشائيا.

واوضحت أن المقاطع المفتوحة اليوم تتكون من مسربين مع أكتاف أسفلتية داخلية وخارجية، مجهزة بكافة وسائل السلامة المرورية الأساسية.

ودعت وزارة الأشغال الأخوة المواطنين إلى التقيد بالشاخصات المرورية والإلتزام بالسرعات المقررة على الطريق.

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