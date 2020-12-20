إنهاء العمل في جزء من مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء

عمان- الغد- أنهت وزارة الاشغال العامة والإسكان مساء السبت تنفيذ الأعمال الدائمة في جزء من مشروع حافلات التردد السريع عمان – الزرقاء بطول نصف كيلومتر للسير القادم من الزرقاء باتجاه عمان.

وقالت الوزارة انه تم إعادة حركة السير الى مساربه الدائمة وإلغاء التحويلات في هذا الموقع.

ويشمل العمل على اعادة تأهيل طريق عمان-الزرقاء تنفيذ الطريق بثلاث مسارب بكل اتجاه ومسربين اضافيين لمسار حافلات التردد السريع مفصولة جميعها بحواجز خرسانية مع اعمال انارة ضمن هذه المسارات وعناصر سلامه عامه من حواجز معدنية ودهانات وعواكس، وتنفيذ خطوط تصريف المياه، وتنفيذ او نقل الخدمات المتعارضة من كوابل كهرباء وخطوط مياه وصرف صحي وتهذيب وتطويل للعبارات القائمة واعمال تحسين التقاطعات على كامل مسار الطريق والذي يشمل إعادة إنشاء بعض الجسور والانفاق.