احمد الرواشدة

المدينة المنورة – انهت وزارة الاوقاف والمقدسات الاسلامية تفويج الحجاج الاردنيين من المدينة المنورة برا إلى مكة المكرمة، من ميقات أهل الشام “أبيار علي”.

وفوجت الوزارة ما يقارب 5200 حاج عن طريق البر صوب بيت الله الحرام لاداء مناسك العمرة متمتعين بها الى الحج.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية حسام الحياري ان إجراءات التفويج تمت بسهولة ويسر، سوى بعض الحالات المرضية التي أجري اللازم حيالها من قبل الفريق الطبي المرافق، .

وأضاف أنه سيتم إسكان الحجاج القادمين عبر الجو في منطقة جرول القريبة من الحرم المكي ويبلغ عددهم 2800 حاج ، وحجاج البر في منطقة العزيزية القريبة من المشاعر.

وقال إن بعثة الحج لم تتلق أي ملاحظات جوهرية من خلال الفريق الطبي والإعلامي وكوادر الوزارة المرافقة لبعثة الحج، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي أتخذتها الوزارة كان من شأنها التقليل من الثغرات التي كانت تحدث سابقا وفي مقدمة تلك الإجراءات نظام التتبع الرقمي الذي أطلقته الوزارة وأثبت فاعليته في سرعة الاستجابة لمختلف ملاحظات الحجيج.

وعبر الحجاج عن ارتايحهم لمستوى الخدمات المقدمة لهم من قبل وزارة الاوقاف ، منتقدين اداء بعض الشركات والتي توعدت الوزارة بمحاسبتهم.