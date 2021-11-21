إنهاء مراجعة إستراتيجية الطاقة بداية 2022

رهام زيدان

عمان- قالت مصادر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية إنه من المقرر الانتهاء من مراجعة وتعديل إستراتيجية القطاع مع بداية العام المقبل.

وبينت المصادر ذاتها أنه ونظرا لوجود مستجدات في قطاع الطاقة ودخول تكنولوجيات جديدة تعمل الوزارة حاليا على تحديث استراتيجيتها للأعوام 2020 – 2030 والتي أطلقتها في تموز (يوليو) 2020، ليتم الأخذ بعين الاعتبار المستجدات والمتغيرات التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

وأشارت المصادر إلى انه سيتم التركيز في النسخة المحدثة على مشاريع تخزين الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في انتاج الكهرباء، ودراسة دخول الهيدروجين في انتاج الكهرباء محليا.

كما ستركز الاستراتيجية بعد تعديلها على تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف النفط والغاز، وتطوير مشاريع الغاز الطبيعي، وكذلك التحول نحو ادخال وسائل النقل الكهربائية.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية الشاملة للقطاع للأعوام 2020 -2030 تركز على ضرورة تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات بنسبة 9 %، من خلال تحديث ومتابعة التشريعات والخطط الوطنية في مجال كفاءة الطاقة وتنفيذ برامج تحسين كفاءة الطاقة في قطاع المياه بنسبة 15 % بحلول عام 2025، وتحسين وسائل النقل وإنشاء شبكات الباصات السريعة وشبكة نقل بالسكك الحديد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع المنزلي والقطاع الصناعي والقطاع الحكومي والقطاع التجاري والخدمي.

وبين الوزير في تصريح سابق أن الوزارة ستمضي في تنفيذ مشروع توزيع الغاز الطبيعي في المدن الرئيسة (عمان، الزرقاء، العقبة)، وتزويد حوالي 90 ألف منزل بسخانات المياه بالطاقة الشمسية، ورفع كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة، وأن جهود الوزارة تتركز حالياً في زيادة نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة للوصول إلى أكثر من 50 % بحلول عام 2030.

كما يجري العمل على تطوير الإنتاج في حقل الريشة الغازي الذي ينتج حالياً 30 مليون قدم مكعب يومياً، ويجري العمل على رفعها لتصل القدرة الانتاجية إلى حوالي 50 مليون قدم مكعب يومياً.