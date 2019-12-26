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إنييستا.. صفحة جديدة في “بلد بعيد”

منذ 4 ساعات

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أبوظبي– بعد مسيرة قصيرة في الدوري الياباني، يبدو أسطورة كرة القدم الإسبانية أندريس إنييستا في طريقه إلى تحد جديد، وغير متوقع.

فقد أكد نجم الكرة الأرجنتينية السابق خوان سباستيان فيرون رئيس نادي إستوديانتس الأرجنتيني، أنه بدأ مساعيه لضم إنييستا من نادي فيسيل كوبي الياباني.

وإذا تمت الصفقة، فسوف يلحق إنييستا (35 عاما) بزميليه السابقين في برشلونة الإسباني، خافيير ماسكيرانو مدافع إستوديانتس وغابرييل ميليتو المدير الفني للفريق.

وقال فيرون لمحطة “راديو ريفادافيا” الأرجنتينية: “اليوم لا يمكننا القول إن هناك مفاوضات مع إنييستا، لكن نعم، هناك حديث”.

وتابع قائد منتخب الأرجنتين سابقا: “محاولة التوقيع مع إنييستا شيء لن ينساه الناس، بصرف النظر عما إذا تحقق أم لا”، وأضاف فيرون: “انضمام ماسكيرانو إلى النادي حقيقة مهمة، ليس فقط بالنسبة لإستوديانتس لكن أيضا للكرة الأرجنتينية”.

وسجل إنييستا 10 أهداف مع فيسيل منذ انضمامه إليه، علما أنه يلعب إلى جوار الألماني لوكاس بودولسكي والبلجيكي توماس فيرمايلين. سكاي نيوز

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