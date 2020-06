إنييستا وكاسياس يستعيدان ذكرى الانتصار الذي مهد للقب مونديال 2010

مدريد – استعاد النجمان أندريس إنييستا وإيكر كاسياس، أحد أبرز أعضاء الجيل المتوج مع إسبانيا بلقب مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، ذكرى الانتصار الذي مهد الطريق للتتويج بذاك اللقب، وكان أمام هندوراس بثنائية النجم السابق دافيد فيا.

وسجل نجم وسط فريق فيسيل كوبيه الياباني فيديو آخر ذكر فيه كيف كان الفوز حتيما في ثاني لقاءات “لا روخا” في المونديال الأفريقي، بعد الخسارة المحبطة في مستهل المشوار على يد سويسرا بهدف نظيف.

وكادت الخسارة على يد سويسرا أن تعصف بطموحات كتيبة المدرب فيسنتي ديل بوسكي، إلا أن ثنائية دافيد فيا في شباك هندوراس أحيت آمالهم من جديد، قبل أن يحققوا الفوز في آخر مباريات دور المجموعات على تشيلي بهدفين لواحد.

Andres Iniesta still remains one of Spain's biggest heroes after scoring the goal that won them their first World Cup trophy in 2010. #tukonews #iniesta https://t.co/NFTbrzwW1y

— Tuko.co.ke (@Tuko_co_ke) June 19, 2020