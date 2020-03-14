إنييستا: يجب أن نكون الأكثر تضامنا بالعالم في هذه اللحظات

مدريد – بعث الإسباني أندريس إنييستا، لاعب فيسيل كوبي الياباني برسالة دعم لأهل بلده في ظل الأزمة الصحية التي تعيشها إسبانيا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال فيديو طالب فيه أيضا بالالتزام بالتوصيات الطبية لمكافحة هذا المرض الذي بات يؤثر بشكل كبير على أوروبا.

وقال لاعب برشلونة السابق: “أريد البعث برسالة دعم وتشجيع وتوعية في ظل هذا الوضع الخطير والمعقد الذي نعيشه هذه الأسابيع وهذه الشهور”.

وأضاف: “اعيروا انتباها للبروتوكلات والإجراءات الوقائية والتوصيات التي يقولها المتخصصون والتي نقرأها ونشاهدها. يجب أن نكون الأكثر تضامنا في العالم في هذه اللحظات”.

وفي هذا السياق، أبرز إنييستا أهمية التفكير كمجموعة، مؤكدا: “يجب أن نكون متماسكين ومتسقين مع ما نقوم به، ومع أنفسنا من أجل جميع من حولنا. هذه مشكلة اجتماعية تمسنا جميعًا”.

وأكد الدولي الإسباني السابق، أنه يتابع ما يحدث في إسبانيا عن بعد، وقال: “كما تعلمون نحن في اليابان. المدارس مغلقة منذ اسابيع، ونخرج للشوارع بشكل محدود…يبدو أن الوضع بدأ يستقر لكننا نواصل إتباع كافة الإجراءات الوقائية، أود أن أقول لكم أننا نتابع عن قرب كل ما يحدث في إسبانيا. أسرنا واصدقاؤنا هناك…نتابع ما يحدث لحظة بلحظة”.

وفي ختام رسالته توجه لهؤلاء الذين يعالجون المرض وقال “أبعث إليكم بالدعم وكل الشكر، إلى كافة الأطباء والممرضين والممرضات وكل من يعملون على احتواء المرض”، مختتما: “تنتابي القشعريرة حين اشاهد كل هذه الصور والتعليقات. قلبي معكم جميعا”. (إفي)