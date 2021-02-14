إهانة الزوجة.. تعارض مع أبسط قواعد الإنسانية

مجد جابر

عمان- “يا بنت اتركي هذا من ايدك لأكسروا عليكِ وعلى وجهك هلا”.. بهذه الطريقة قام رجل في أحد المطاعم العامة وأمام مرأى الجميع برفع صوته على أحد أفراد عائلته بطريقة “همجية”، كما وصفتها عبير التي كانت شاهدة على ما حصل.

استغربت عبير من أسلوب هذا الرجل، وتفاجأت أن تلك الكلمات القاسية وأسلوبه وصراخه طوال الوقت كان موجها لزوجته، إذ قام بعد ذلك بسحب الهاتف من يدها وأكمل صراخه عليها وأيضا على أبنائه الصغار.

الحرج والخجل كانا باديين على ملامح وجه زوجته التي كانت تتلفت لترى أن أغلب الطاولات تحدق بها، قررت أن تخفض رأسها من دون أن تنظر الى أحد حتى انتهى زوجها من الصراخ وتوبيخه لها.

صُدمت عبير من طبيعة العلاقة بين الزوجين، وبتركيبة هذا الرجل الذي لم يتوقف عن توبيخ زوجته وأسلوبه الجارح، غير مراع لأي شيء، ولا بالإحراج الذي تسبب به لزوجته ونظرات الحزن البادية على وجهها والخجل الذي غلف وجه أطفاله الذين يعدونه قدوة لهم.

طوال جلوس هذا الرجل بالمطعم، بقي غاضبا يرشق الكلمات شمالا وجنوبا من دون أن تظهر عليه أي ملامح تأنيب ضمير، بل على العكس بقي يهمس بكلمات مزعجة، وكأنه خرج من المنزل “مغصوباً”، ويريد أن يعلم درسا لعائلته.

ولعل غياب احترام الزوج لزوجته والتقليل من شأنها أمام الآخرين، ما يزال حاضرا في مجتمعاتنا ولدى فئة لا تراعي مشاعر الزوجة واحترامها لذاتها وأمام أبنائها.

ويرى اختصاصيون أنه وللأسف ما يزال العنف اللفظي بين الأزواج حاضرا عند بعض الأسر التي تعاني من مفاهيم مغلوطة، ويعد فيها الزوج نفسه وصيا على المرأة بهذه الطريقة، بدلاً من أن يمدها بالحب والأمان والاستقرار والسكينة.

الاختصاصي الأسري ومدير جمعية العفاف الخيرية مفيد سرحان، يبين أنه لا توجد حياة أسرية خالية من المشكلات تماماً، لكن المهم كيف نتعامل معها وكيف نعالجها، لأن العلاقات الأسرية من أسمى العلاقات الإنسانية، وهي ضرورة ومسؤولية كلا الزوجين.

وقبل الزواج، يجب أن يتعرف كلا الطرفين على واجباته وحقوقه، فأداء الواجبات والحصول على الحقوق متلازمان، وهي تعني الزوج والزوجة وليس أحدهما، فالعلاقة الزوجية تكاملية وليست تفاضلية ولا تقوم على الصراع والتنافس.

والأسرة الناجحة هي التي تحقق الأهداف المرجوة منها، ومن أهمها الاحترام المتبادل بين الزوجين، وهو خلق رفيع وقيمة سامية، وفضيلة يجب المحافظة عليها والتمسك بها، وهي واجبة على كلا الزوجين وفي كل الظروف، داخل المنزل وأمام الآخرين، في الرخاء والشدة، في الفقر والغنى، في المرض والصحة، فهو يسهم في تحقيق حياة زوجية مستقرة، لأن الإساءة تترك أثراً سلبياً في النفوس، خصوصاً عندما تكون من شخص قريب.

إهانة أحد الزوجين للآخر والتطاول أو الإساءة إليه، هي إهانة للشخص نفسه لأن الزواج رباط مقدس، وعدم احترام الزوجين سينعكس سلباً على الأبناء، من حيث النفسية والسلوك، وقد يتعاملون مع آبائهم وأمهاتهم وبعضهم بعضا ومع الآخرين بالطريقة ذاتها، ما يفقدهم احترام الآخرين ويقلل من قيمة الأبوين أمام الآخرين، وفق سرحان.

مظاهر الاحترام متعددة، منها مراعاة مشاعر الآخر الخاصة والإنصات له، ومراعاة أداب الحوار وعدم رفع الصوت أو الحدة، أو فرض الرأي أو السخرية والاستهزاء من الآخر.

ووفق سرحان، فإن احترام الآخر يكون حتى في غيابه بعدم ذكره بسوء، والاحترام مطلب حتى في العلاقات الخاصة، وأمام الأبناء وأمام الأقارب والغرباء، والتعود على الاحترام والالتزام به يجعله سلوكاً ملازماً للإنسان.

البعض يسيء لزوجته ويتعامل معها بطريقة غير لائقة أمام الآخرين، أو في الأماكن العامة وعلى مرأى من الناس، وهو سلوك لا ينم عن رجولة أو مروءة، ويتنافى مع أبسط قواعد السلوك الإنساني. وكذلك بعض النساء قد يبادرن بالإساءة للزوج أمام الآخرين وهو أيضاً سلوك خاطئ ومسيء.

الاختصاصي النفسي والتربوي الدكتور موسى مطارنة، يرى أن العنف اللفظي بين الأزواج منتشر لدى الكثير من الأسر، مبينا أن الاحترام هو الأساس في أي علاقة، ولا يمكن أن تستمر دون ذلك، إذ ستفقد المعاني السامية للعلاقات الإنسانية.

ويشير إلى أن الاحترام هو أساس العلاقة بين الزوج والزوجة، وبناء جيل قادر على العطاء والتواصل، فإذا فُقد الاحترام في الأسرة، تلاشت إحدى دعائمها الأساسية والأخلاقية والتربوية، ومعانيها السامية لحياة صحيحة مستقرة على الأسرة والأبناء.

ويشير مطارنة إلى أن الزواج هو رباط مقدس لا يمكن التهاون به، فكيف يتم التعامل بطريقة تخلو من الاحترام أمام الناس وفي الأماكن العامة، لافتا الى أنه حتى لو أن الزوجة سامحت، إلا أن الأثر السلبي يبقى مرافقا لها.

ووفق مطارنة، فإن المرأة لابد أن تلقى التعامل الذي تستحقه من مودة واحترام وأمان لتكون قادرة على العطاء والتربية، لافتا الى أن الرجل الذي لا يحترم زوجته، نرجسي ويعاني مشاكل واضطرابات نفسية، فالشخص الشجاع الصادق يحافظ على علاقة مقدسة مع زوجته يحتويها ويحترمها.

ويضيف أن أي سلوكات تخرج من الرجل لا تحترم المرأة، مرفوضة ولا تمت للرجولة بصلة وخارجة على الإطار الإنساني، ولابد أن يكون هناك وعي عند المرأة التي عليها أن لا تسمح باغتيال شخصيتها بهذه الطريقة، وأن يعرف الرجل حقيقة دوره وواجباته. ويذهب الاختصاصي الاجتماعي مفيد سرحان، إلى أن الحوار هو الأسلوب الراقي للتعامل بين الناس عموماً، والأسرة هي المحضن الأول لممارسة الحوار وآدابه، وهو يعني البعد عن العناد والمشاكسة ورفع الصوت داخل المنزل وخارجه.

إساءة الزوج لزوجته أو إساءة الزوجة لزوجها أمام الآخرين، تفقد كليهما احترام الناس وتعمق من الخلافات، فالثقة المتبادلة بين الزوجين من ضروريات نجاح الأسرة، وهذه من الأمور التي يتم التوافق عليها بينهما، ومساحة الخصوصية يجب أن لا تتسبب في إضعاف الثقة.

ولا يكون الاحترام، بحسب سرحان، بالألفاظ والكلام فقط، بل هو بالممارسة العملية، وإفساح المجال له لإبداء رأيه أمام الآخرين، هي من صور الاحترام. وقد يحدث خلاف بين الزوجين خارج المنزل، وهذا يتطلب عدم إظهاره أمام الآخرين، مهما كان سببه أو درجته والتحلي بضبط النفس، فالصبر والحلم يتجليان في أوقات الغضب.

ويبين سرحان أن اختيار الوقت المناسب يكون بعد العودة للمنزل للحديث والمعاتبة، حتى لا يتكرر الخلاف وأن يبادر كل منهما لتطييب خاطر الآخر، حتى تصفو النفوس ولا يترك الخلاف للوقت، لأن ذلك قد يسبب مشكلات كبيرة ويترك أثراً في النفوس.

ويؤكد أن إساءة أحد الزوجين للآخر أمام الآخرين تترك جرحاً عميقاً يصعب معالجته، وتقلل من احترام ونظرة الناس لهما.