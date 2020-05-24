إياد شعبان من ” عمّان الأهلية ” يحصل على درجة الدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشرف … ألف مبروك

حصل الأستاذ إياد عبدالله شعبان مدير وحدة الموارد البشرية والتطوير الإداري في جامعة عمّان الأهلية، ومستشار الجودة والتطوير المؤسسي في مجموعة مدارس الجامعة على درجة دكتوراة الفلسفة في الإدارة الاستراتيجية بتفوق وامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة مؤتة بعد مناقشة وإجازة أطروحته يوم الأربعاء الموافق 20/05/2020، والتي جاءت بعنوان ” أثر الأنماط القيادية في تعزيز ثقافة الجودة: الإبداع والابتكار متغيراً وسيطاً لدى المؤسسات الحاصلة على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز في الأردن “، حيث تكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور علي العضايلة مشرفاً ومقرراً، الأستاذ الدكتور سامر البشابشة عضواً، الدكتور غازي أبو قاعود عضواً، الأستاذ الدكتور هاني الضمور مناقشاً خارجياً. وقد تلقى الدكتور إياد شعبان التهاني والتبريكات من الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الأهلية ومجموعة مدارس الجامعة، ومن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان ومن العمداء والزملاء في الجامعة، ومن مدراء مجموعة مدارس الجامعة وأساتذتها إلى جانب التهاني الخاصة من الأهل والأصدقاء … ألف مبروك دكتور إياد وإلى الأمام