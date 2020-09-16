إيبار يعزز هجومه بضم الياباني يوشينوري موتو معارا من نيوكاسل

مدن – أعلن نادي إيبار الإسباني الأربعاء عبر موقعه الالكتروني عن تعاقده مع المهاجم الياباني يوشينوري موتو معارا من صفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لنهاية الموسم الحالي.

وكان موتو (28 عاما) قد انضم لنيوكاسل في صيف 2018 قادما من ماينز مقابل نحو 10 ملايين يورو، وذلك بعد ثلاثة مواسم قضاها بصفوف النادي الألماني في أول رحلة احترافية له خارج اليابان، والذي خاض معه اجمالي 72 مباراة سجل خلالها 23 هدفا وصنع 11.

وسيرتدي المهاجم الياباني القميص رقم 12 وعقب تدربه بشكل فردي هذا الأسبوع سينضم للمران الجماعي من زملائه الجدد الأسبوع المقبل.

وكان إيبار قد استهل مشواره في الليجا السبت الماضي بالتعادل السلبي أمام سيلتا فيجو. – (إفي)