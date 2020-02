إيباكا يقود رابتورز للفوز الـ12 تواليا بدوري السلة الاميركي

لوس انجليس – قاد الجناح الإسباني سيرج إيباكا فريقه تورونتو رابتورز حامل اللقب إلى الفوز الثاني عشر على التوالي وكان مثيرا على حساب ضيفه إنديانا بيسرز 119-118 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل إيباكا، الكونغولي الأصل، 30 نقطة وهي أكبر غلة له هذا الموسم، بينها ثلاثية الفوز قبل 30 ثانية من نهاية الوقت الأصلي حيث كان فريقه متخلفا بفارق سلة واحدة، مع سبع متابعات بينها ست دفاعية وثلاث تمريرات حاسمة.

Serge Ibaka's 3 caps off an 11-0 run to give the @Raptors their FRANCHISE-RECORD 12th-straight win‼️ pic.twitter.com/KVsPplB6uH

— NBA (@NBA) February 6, 2020