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إيباكا يقود رابتورز للفوز الـ12 تواليا بدوري السلة الاميركي

منذ 50 دقيقة

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لوس انجليس – قاد الجناح الإسباني سيرج إيباكا فريقه تورونتو رابتورز حامل اللقب إلى الفوز الثاني عشر على التوالي وكان مثيرا على حساب ضيفه إنديانا بيسرز 119-118 الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل إيباكا، الكونغولي الأصل، 30 نقطة وهي أكبر غلة له هذا الموسم، بينها ثلاثية الفوز قبل 30 ثانية من نهاية الوقت الأصلي حيث كان فريقه متخلفا بفارق سلة واحدة، مع سبع متابعات بينها ست دفاعية وثلاث تمريرات حاسمة.

وعاد تورونتو رابتورز من بعيد في الربع الأخير وأنهاه بـ11 نقطة متتالية علما بأنه كان متخلفا بفارق 19 نقطة في الربع الثالث (50-69) قبل أن يحقق فوزا غاليا بفارق نقطة واحدة.

وعزز تورونتو رابتورز موقعه في المركز الثاني في المنطقة الشرقية خلف ميلووكي باكس والثالث في الدوري برصيد 37 فوزا مقابل 14 خسارة وهي غلة أفضل من تلك التي حققها في هذا الوقت الموسم الماضي (36 فوزا و15 خسارة). (أ ف ب)

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