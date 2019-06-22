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إيتو ينتقد صلاح ويحذر المنتخب المصري

منذ 58 دقيقة

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القاهرة – أكد الكاميروني صامويل إيتو مهاجم فريق برشلونة الإسباني السابق، أنه في حال استمرار أداء المنتخب المصري على هذا المستوى، سيتسبب له في المعاناة خلال المباريات المقبلة في أمم أفريقيا .
وقال إيتوعقب المباراة: “منتخب مصر عانى على مستوى الهجوم، ولم يظهر محمد صلاح بشكل جيد، لأنه كان بعيدا عن المهاجمين”.
وتابع لاعب الكاميرون السابق: “لم يظهر منتخب مصر بالشكل الجماعي، والجميع كان يمرر الكرة إلى محمد صلاح، كما لم يظهر مروان محسن بالمستوى المطلوب، لأنه لم يحصل على الدعم الكافي”.
وشدد نجم برشلونة السابق على أن اللعب الجماعي غاب عن منتخب مصر ، حيث كان التركيز على محمد صلاح طوال المباراة، وعلى الفراعنة تطوير الأداء قبل المواجهة القادمة يوم الأربعاء أمام الكونغو. – (وكالات)

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