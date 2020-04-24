إيجاز الحكومة حول كورونا سيكون نصيًا قرابة الثامنة والنصف مساء

عمان- الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، إن الإيجاز الإعلامي اليومي حول مستجدات كورونا سيكون اليوم، الجمعة 24 نيسان، في صيغة موجز ينشر نصيا كبيان عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة لجميع وسائل الإعلام قرابة الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم.

وأضاف العضايلة، أن هذا الترتيب يأتي انسجاما مع إجراءات الحظر الشامل لليوم الجمعة، والتزاما بإدامة تدفق المعلومات الموثوقة للرأي العام ووسائل الإعلام، مؤكدا أن الإيجازات الإعلامية المتلفزة ستستمر في الفترة المقبلة، لكن بالوتيرة والتوقيت التي تتطلبها تطورات الحالة الوبائية والإجراءات الحكومية لمواكبة التعامل مع الوباء.