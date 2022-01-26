إيجاز صحفي لمديرية الأمن العام حول الحالة الجوية

قال العميد فراس الدويري مدير مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم أنه تم التعامل مع 18 حادث سير مرتبط بالحالة الجوية منذ صباح اليوم و631 حالة مرضية ونقل وتسهيل 134 حالة غسيل الكلى و15 حالة ولادة 9 حالات شفط مياه دخلت المنازل ونقل 37 حالة متعلقة بكورونا و39 حريق.

وأضاف أنه تم التعامل مع 13 ألف مكالمة منذ صباح اليوم وحتى الآن منها 1324 بلاغا خاصا في تعامل الدفاع المدني.