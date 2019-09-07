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إيجاز صحفي لمديرية الأمن العام حول مجريات اعتصام المعلمين

منذ 30 دقيقة
مديرية الأمن العام - أرشيفية

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عمان – الغد- يقدم مساعد مدير الأمن العام لشؤون العمليات العميد عبيدالله المعايطة، ومدير الأمن الوقائي العميد محمود القرعان، في الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت إيجازاً صحفياً عن مجريات الأحداث الماضية المتعلقة باعتصام المعلمين.
ودعت مديرية الأمن العام الزملاء الصحفيين الراغبين بالحضور التوجه إلى مبنى مديرية الأمن العام لحضور هذا الإيجاز.

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