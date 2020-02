إيجالو يتدرب منفردا مع مانشستر يونايتد بسبب “فيروس كورونا”

لندن – يتدرب النيجيري أوديون إيجالو على هامش مران فريقه مانشستر يونايتد، كإجراء احترازي من فيروس كورونا الجديد، عقب وصول اللاعب مؤخرا من الصين.

وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عاما قد انتقل لصفوف النادي الإنجليزي معارا من شنغهاي شينهوا، خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي المنصرم.

What Man Utd medical staff have said about Odion Ighalo and coronavirus ahead of Chelsea https://t.co/eZrBlzuNnA pic.twitter.com/fqxZOrtsju

— Naijatweet NG (@NaijatweetEnt) February 13, 2020