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إيجالو يتدرب منفردا مع مانشستر يونايتد بسبب “فيروس كورونا”

منذ ساعتين

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لندن – يتدرب النيجيري أوديون إيجالو على هامش مران فريقه مانشستر يونايتد، كإجراء احترازي من فيروس كورونا الجديد، عقب وصول اللاعب مؤخرا من الصين.

وكان اللاعب البالغ من العمر 30 عاما قد انتقل لصفوف النادي الإنجليزي معارا من شنغهاي شينهوا، خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي المنصرم.

وبرغم تدربه منفردا، سيأتي اللاعب النيجيري ضمن قائمة الفريق التي ستواجه تشيلسي يوم الاثنين القادم على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل إيجالو لصفوف مان يونايتد بهدف تعويض غياب ماركوس راشفورد الذي سيتغيب عدة أشهر للإصابة.(إفي)

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