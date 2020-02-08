آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

إيجالو يغيب عن معسكر يونايتد التدريبي في إسبانيا – فيديو

منذ 30 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مانشستر (انجلترا) – سيغيب لاعب مانشستر يونايتد الجديد أوديون إيجالو، الذي انضم معارا حتى نهاية الموسم قادما من شنغهاي شينهوا الصيني، عن المعسكر التدريبي لفريقه الجديد في إسبانيا خوفا من إمكانية عدم تمكنه من دخول الأراضي البريطاني لدى عودته إذا شددت السلطات إجراءات الهجرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتسبب الفيروس في وفاة أكثر من 700 شخص في بر الصين الرئيسي منذ ظهوره في ووهان بإقليم هوبي نهاية العام الماضي كما تسبب الفيروس في إغلاق مدن صينية ودخول الآلاف في حجر صحي في عدة دول حول العالم.

ونقل الموقع الرسمي للنادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عن مدربه أولي جونار سولشار قوله ”أوديون سيبقى في مانشستر لأنه جاء من الصين خلال أخر 14 يوما.

”بسبب الأوضاع في الصين فنحن غير متأكدين من أنهم سيسمحون له بالعودة إلى إذا ما غادر البلاد ثانية ولذا فسيبقى وسيعمل مع مدربه الشخصي.. هناك مخاطر من تشديد الإجراءات على الحدود ونحن لا نريد المخاطرة.“

وسيسافر يونايتد إلى إسبانيا يوم السبت للإعداد لمباراته المقبلة في الدوري الممتاز في مواجهة تشيلسي في 17شباط  (فبراير) الحالي.

وسينضم لاعب الوسط سكوت مكتوميناي (المصاب في الركبة) والمدافع أكسيل توانزيبي (المصاب في الفخذ) إلى الفريق بينما يستمر تعافيهما من الإصابة.

ويستمر غياب بول بوجبا صاحب صفقة الانتقال الأكبر في تاريخ النادي بسبب جراحة في الكاحل وكذلك المهاجم ماركوس راشفورد الذي يعاني من مشكلة في الظهر.– (رويترز) 

مقالات ذات صلة

مانشستر يونايتد يتقدم بشكوى ضد صحيفة بريطانية – فيديو

منذ 19 دقيقة

إنييستا يقود فيسيل كوبي إلى اللقب الثاني باحرازه كأس السوبر

منذ 54 دقيقة

سيرينا تتجاوز عقبة أوستابنكو في كأس الاتحاد للتنس

منذ ساعة واحدة

تغريدات .. موستافي يُشيد برحلة دبي ومولر يلعب مع الدجاج

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock