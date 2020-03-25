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إيجالو يقترب من البقاء مع يونايتد مع انتقال مارتينز إلى شنغهاي

منذ 35 دقيقة

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هونج كونغ – ذكرت تقارير إعلامية صينية أن المهاجم النيجيري أوبافيمي مارتينز بات على أعتاب الانتقال إلى شنغهاي شينهوا ليزيد من فرص بقاء أوديون إيجالو في مانشستر يونايتد بدوام كامل بعد انتهاء الإعارة.

وبدأ إيجالو مسيرته مع يونايتد بشكل رائع وسجل أربعة أهداف في ثماني مباريات منذ توقيع عقد الإعارة حتى 31 / أيار / مايو  من شنغهاي.

وقالت صحيفة تيتان سبورتس إن مارتينز، الذي كان متعاقدا مع شينهوا من 2016 وحتى نهاية موسم 2018، وصل إلى الصين يوم الثلاثاء وبات قريبا من تعويض إيجالو للعب في الدوري الصيني الممتاز.

ولم يبدأ بعد موسم 2020 في الدوري الصيني بعدما تأجلت ضربة البداية لأجل غير مسمى بسبب تفشي وباء فيروس كورونا لكن زادت التكهنات حول إمكانية بدء المسابقة قرب نهاية أبريل نيسان أو في بداية مايو أيار.

وتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الوباء أيضا ولن يعود إلى الحياة قبل 30 أبريل نيسان.- (رويترز)

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