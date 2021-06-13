“إيجل هيلز” الأردن تعين 123 موظفا وعاملا جديدا لـ”سرايا العقبة ووتربارك”

عمان- بالتعاون مع شركة فرح إكسبيرينسز، التي تتولى مهام إدارة العمليات التشغيلية لسرايا العقبة ووتربارك المرتقب افتتاحها قريباً، كشفت شركة “إيجل هيلز” الأردن؛ المطور العقاري الأكبر في المملكة، عن تعيين 123 موظفاً وعاملاً جديداً.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب موعد افتتاح مدينة الألعاب المائية، والتي تُعد جزءًا من استثمارات “إيجل هيلز” الضخمة في مدينة العقبة، حيث تسهم بدورها في إثراء وتطوير المدينة الساحلية الوحيدة في المملكة كوجهة سياحية رائدة وجاذبة للاستثمارات والأعمال في مختلف القطاعات، الأمر الذي يرفد بشكل كبير سوق العمل في مدينة العقبة وعلى مستوى المملكة ككل.

وفي هذا الصدد، أكد عبدالله الفريحات، المدير التنفيذي لشركة “إيجل هيلز” الأردن، أن قرار تعيين الموظفين الجدد يأتي ضمن سياسة الشركة الرامية إلى استقطاب الكفاءات والخبرات المؤهلة والمدربة من العمالة الأردنية بما يعزز دور الشركة ومسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية والوطنية، مشيراً إلى أن مثل هذه الفرص تفتح الباب أمام العمالة الأردنية للاستفادة منها وتحفيز التطور المهني والوظيفي على المديين المتوسط والبعيد.

وستكون “سرايا العقبة ووتربارك”، عند افتتاحها، مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة. كما وستضم باقة من الألعاب والرياضات المائية والتجارب الترفيهية الرائدة إلى جانب عدد من المرافق وخيارات الطعام والتسوق العائلية المميزة.

وإضافة إلى سرايا العقبة ووتربارك، تتولى شركة فرح إكسبيرينسز، التابعة لشركة ميرال لإدارة الأصول، المتخصصة بتطوير الوجهات الرائدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مهام إدارة العمليات التشغيلية لعدد من المدن والمرافق الترفيهية الرائدة بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي وغيرها.

وتعد “إيجل هيلز” أكبر شركة للاستثمار والتطوير العقاري في الأردن، فمنذ انطلاقها العام 2015، سعت “إيجل هيلز”؛ المطور العالمي للمجتمعات المميزة والوجهات المتفردة في البلدان الناشئة إلى خلق مجتمعات تتمتع بنمط حياة تكاملي، مع تطوير مشاريع عالمية المستوى، أسهمت في تغيير عمّان والعقبة حضارياً وعمرانياً وبيئياً.

واليوم تمتلك “إيجل هيلز” مشاريع منجزة في الأردن، ففي عمّان لديها شقق ذا سكاي لاين رزيدنسز- بوليفارد العبدلي المخدومة من دبليو، وفندق دبليو- عمّان، وفندق ورزيدنسز سانت ريجيس- عمّان. كما طورت “إيجل هيلز” في العقبة مشروع سرايا العقبة متعدد الاستخدامات، ومجمع قرية الراحة السكني.