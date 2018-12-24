“إيجل هيلز” الأردن تواصل حصد الجوائز الرفيعة

عمان- الغد- تابعت شركة إيجل هيلز الأردن – المطور العقاري الأكبر في المملكة – مشوار نجاحها صعوداً، بعد أن حصدت جائزة عالمية جديدة عن فندق “المنارة” من مجموعة “ذا لكشري كولكشن” في سرايا العقبة -وهي جائزة “أفضل بناء وتصميم للفنادق الجديدة” – خلال الحفل الختامي لتوزيع جوائز المِلكية الدولية الكبرى، والتي عقدت في فندق سافوي “لندن” – في الثالث من كانون الأول الحالي، والتي جاءت لاحقة لفوز الشركة و للعام الثاني على التوالي بثلاث جوائز أخرى خلال حفل توزيع جوائز العقارات العربية والإفريقية بدورته السابعة والعشرين والذي أقيم مؤخرا في الحادي عشر من شهر تشرين الاول في دبي، حيث يعد من أهم الجوائز في الشرق الأوسط لفئة المطورين العقاريين التي تدار وتقيّم من قبل محترفين ذوي خبرة عالية، والذين يغطون نطاق واسع من الخبرات العقارية.

وقد حصدت إيجل هيلز “الأردن” جوائزها الرفيعة عن فئة “البناء والتصميم للفنادق الجديدة” على مستوى العقارات العربية والإفريقية وفئة “أفضل بناء وتصميم للفنادق الجديدة” على المستوى الدولي، والتي استحقها بكل جدارة عن فندق المنارة “ذا لكشري كولكشن”، وهو من تصميم شركة “سامويل كريشونز” وشركة “بي اند تي المعمارية” التي تولّت الجانب المعماري للفندق، مع الارشادات الخاصة بالعلامة التجارية من قبل “براد ديفيدسون” من فريق ستاروود لتطوير الأعمال. كما حصدت ايجل هيلز “الأردن” جائزة التطوير السكني عن مشروع سرايا العقبة، بالإضافة إلى جائزة تطوير المباني الشاهقة عن شقق “ذا سكاي لاين” المخدومة من فندق دبليو عمان – من تصميم شركة سكوير ايت وشركة ايرجا المعمارية العالمية. وتعتبر هذه الجوائز إنجازاً جديداً تضيفه إيجل هيلز “الأردن” باستحقاق إلى سلسلة الجوائز التي حصدتها خلال مسيرتها الممتدة، ولتثبت مجدداً التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في كل ما تقدمه من مشاريع وبتفاصيلها كافة.

وقد عبّر “عبدالله الفريحات” المدير التنفيذي لــشركة إيجل هيلز “الأردن” بهذه المناسبة قائلا:” نشعر بالفخر لحصولنا على هذه الجوائز المميزة، فم هي إلا دليل على المعايير العالمية التي نعمل وفقها. وإن هذه الجوائز من شأنها أن تزيدنا عزماً للمضيّ قُدماً في مسيرة الإنجاز والإعمار، وستمنحنا القوة لنستمرّ في تطوير مشاريع عالمية تقدّم تجربة معيشية فاخرة وسط أجواء مفعمة بالراحة والخصوصية”. وأضاف:” إن التزامنا تجاه المملكة الأردنية وشعبها يعني أن نلتزم بالمعايير التي وضعناها والتي نحرص على تطبيقها بمنتهى المهنية، بدءاً من مشاريعنا في الخارج وانتهاء بمشاريعنا في المملكة والمتركزة في عمّان والعقبة، الأمر الذي أهّلنا لنحصد ثقة عملائنا ومقيّمينا على حدّ سواء”.

وتحقيقاً لمكانتها المرموقة؛ قدمت إيجل هيلز “الأردن” مستوىً جديداً كلياً من الخدمة والرفاهية، ممزوجاً بلمسة سحرية مستوحاة من الشرق وتراثه العريق كما في فندق المنارة “ذا لكشري كولكشن” في سرايا العقبة. أما الوجهة السياحية متعددة الاستخدامات “سرايا العقبة”، فكانت مثالاً حياً جديداً على الفن الذي تتقنه الشركة في إعادة تعريف معايير المعيشة الساحلية، حيث أنه بوحداته السكنية التي تزيد عن 850 وحدة، وفنادقه الأربع من فئة الخمس نجوم وأول مدينة مائية متكاملة مصممة من قبل احدى أكبر الشركات العالمية “Amusement Logic”، ومرافقه الترفيهية والتجارية الأخرى؛ يرفع “سرايا العقبة” مستوى الخدمات السياحية والترفيهية إلى الحد الأقصى، والذي لا يتحقق إلا باحترافية عالية وتخصص كبير كالذي تقدمه إيجل هيلز”الاردن”. أما الشقق التي تعانق سماء عمّان، والمخدومة من فندق دبليو – ذا سكاي لاين – فتعتبر دليلاً آخر على استحقاق الشركة للجائزة التي حازتها عن هذه الفئة، وتشهد على ذلك إطلالتها الخلابة، والمستوى الاحترافي وفخامة التطبيق.

واليوم، تفخر إيجل هيلز”الاردن” بمشاريعها المنجزة الحائزة على جوائز عالمية، والتي تم تطويرها وفقاً لرؤية مستقبلية محددة، لتصبح مراكز حضارية تضمّ مرافق سكنية وتجارية وترفيهية متنوعة تلبي كافة الأذواق، وتمثل تنوعاً فريداً يلاقي احتياجات الجمهور كافة. وفي عمّان طوّرت الشركة فندق “دبليو” عمّان، وشقق “ذا سكاي لاين رزيدنسز” المخدومة من “دبليو” عمّان، وفندق ورزيدنسز “سانت ريجيس” عمّان، وفي العقبة لديها مشروع قرية الراحة، أوّل حيّ سكنيّ في مرسى زايد، ومشروع سرايا العقبة، معزّزة وجودها في الأردن.

وتعتبر الجوائز العقارية الدولية علامة ذات شهرة عالمية من التميز، وتنقسم الجوائز إلى مناطق تغطي إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي والجزيرة العربية وكندا ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والجنوبية واوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية.

وقد تضمنت هذه الجوائز مشاركة العديد من الشركات العقارية المعروفة والمطورين المعماريين ووكلاء العقار ومصممي الديكور، حيث تنافست الشركات فيما بينها ليتم بالتالي تقييمها من قبل لجنة تحكيم مختصة وعدد من أعضاء مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني، علاوة على نخبة من أهم الخبراء في القطاع العقاري على المستوى العالمي. وشارك في الحفل كل من ستوارت شيلد رئيس الجوائز العقارية الدولية والدكتور جيوفاني مارزو مدير منطقة ساليس – الراعي الرسمي – لتقديم الجوائز إلى الفائزين.