“إيجل هيلز” تفوز بجائزة مرموقة عن فئة البناء والتصميم لـ”سانت ريجيس عمان”

عمان- في خطوة جديدة تضاف إلى قائمة إنجازاتها، تلامس إيجل هيلز “الأردن” -أكبر مطور عقاري في المملكة- المستويات العالمية مجدداً، وتقتحم مضمار منافسة كبرى العلامات التجارية في القطاع، حصدت الشركة -وللسنة الثالثة على التوالي- جائزة الملكية العربية للعام الحالي كونها “أفضل بناء وتصميم للفنادق الجديدة” عن سانت ريجيس عمان -الذي تم افتتاحه رسمياً في 8 حزيران (يونيو) الحالي- وذلك خلال حفل كبير أقيم في العاصمة البريطانية لندن في 12 حزيران (يونيو) الحالي في فندق ماريوت جروسفينور- ساحة لندن؛ وتعد هذه الجائزة من أكثر جوائز المجال شهرة على مستوى المنطقة، وتعد مقياساً لتميز المهندسين القائمين والمهنية العالية للشركات.

وتمتلك الجوائز العقارية الدولية شهرة عالمية، لتغطي إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي والجزيرة العربية وكندا ومنطقة البحر الكاريبي وأميركا الوسطى والجنوبية وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. وتضم أكثر من 80 خبيراً؛ حيث ترتكز المعايير التحكيمية على التصميم والجودة والخدمة والابتكار والأصالة والالتزام بالاستدامة. ويرأس لجنة التحكيم اللورد كايثنيس، اللورد بست، إيرل ليفربول، واللورد ثورسو، أعضاء مجلس اللوردات في برلمان المملكة المتحدة.

وفي تعليقه، قال عبد الله فريحات- المدير التنفيذي لـ”إيجل هيلز” الأردن: “يعد حصولنا على هذه الجائزة المميزة شاهداً ودليلاً دامغاً على المعايير العالمية التي نطبقها في تصميماتنا وعملياتنا التنفيذية، فلا يخفى على أحد المستوى المتقدم لآلية العمل والسعي الدائم لاستقطاب علامات تجارية كبرى عالمية لتتواجد في مكان واحد، يخدم الزوار بالشكل الأفضل ويوفر مستوى جديداً كلياً من متعة الإقامة”.

وأضاف: “تتأتى الإنجازات تباعاً كنتيجة مباشرة للالتزام الصارم والامتثال بالخطط التنفيذية ومدى ديناميكية التطبيق التي تتبناها إيجل هيلز، فهذه ليست الجائزة الأولى ولن تكون الأخيرة، وإنما هي دافع جديد للاستمرار بالنهج الأمثل للعمل”.

ويقع فندق سانت ريجيس في قلب العاصمة الأردنية عمان، بموقع استراتيجي- الدوار الخامس، مع إطلالة استثنائية على عبدون. ويحتضن البرج المكون من 17 طابقاً 260 غرفة فاخرة، بما في ذلك 86 جناحاً وشقة مخدومة، وأربعة أماكن خاصة، وبركة سباحة وقاعة للتمارين الرياضية ومواقف خاصة للسيارات، فضلا عن الديكورات الفخمة للمرافق والمداخل، ومساحات مخصصة تتضمن أضخم قاعة احتفالات في العاصمة، كل هذا وأكثر ضمن الفندق العالمي “سانت ريجيس”.