“إيجل هيلز” تكلل نجاحاتها المتتالية بتصنيف “ديلوكس” لفندق

عمان- استمراراً لنجاحات “إيجل هيلز” الأردن في المملكة وحصدها العديد من الجوائز العالمية، تكلل نجاحها بحصولها على تصنيف “ديلوكس” لفندق المنارة “ذا لكشري كولكشن” سرايا العقبة، الذي يزيد النجوم الخمس للفندق تألقاً.

وخلال حفل خاص أقيم الثلاثاء الماضي في فندق “المنارة”؛ تسلم عبدالله الفريحات المدير التنفيذي لـ”إيجل هيلز” الأردن شهادة التصنيف من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ممثلة برئيسها المهندس “نايف البخيت”؛ حيث أشاد الفريحات بهذا الإنجاز الكبير الذي اعتبره خطوة جديدة نحو النهوض بقطاع السياحة الأردنية والخدمات الفندقية، والتي أثرى فندق المنارة من خلالها تجربة الزوار وقدم تفاصيل الخدمة الفاخرة عبر مرافقه المتنوعة والمستوى الجديد كلياً من التفصيلات والتصاميم.

ومن جانبه، قال مدير فندق المنارة، بيدرو رودريغيز مادريغال: “فخورون جداً لاستلام هذه الجائزة التي تأتي تقديراً لجهودنا كفريق يطمح لتحسين مستوى السياحة والرفاهية في مدينة العقبة والأردن على حد سواء”.

ويمتاز فندق المنارة “ذا لكشري كولكشن” بتصميم معماري فريد يليق بمستوى الخدمة التي يوفرها، ويقدم 207 غرف تضم 36 جناحاً فندقياً، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق والخدمات التي صممت خصيصاً لتلاقي الأذواق والاحتياجات المختلفة للزوار. إلى جانب نادٍ للأطفال ومسابح ونادٍ صحي وصالة لياقة بدنية ومنتجع صحي وغيرها، ناهيك عن مجموعة من المطاعم الراقية التي تناسب جميع المناسبات والاحتفالات.