“إيجل هيلز” تواصل برنامج المنح الدراسة للطلبة المتفوقين

احمد الرواشدة

العقبة – أعلنت شركة إيجل هيلز الأردن عن استكمال مبادرة المنح الجامعية السنوية لسرايا العقبة للسنة الثانية عشر على التوالي، والتي عملت بموجبها على تحمّل كامل التكاليف الدراسية لعدد من المتفوقين – بواقع 15 منحة دراسية للعام الحالي – طوال فترة تواجدهم على مقاعد الدراسة.

وفي ظل هذه الظروف التي تسود العالم أجمع والأردن على حد سواء بسبب تفشي فيروس كورونا؛ بادرت الشركة إلى اتخاذ قرار مواصلة البرنامج انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وكمساهمة مباشرة للتخفيف عن الطلاب المعنيين حتى انتهاء سنوات دراستهم.

وقال المدير التنفيذي لإيجل هيلز الأردن عبدالله الفريحات اننا نواصل خلال العام الحالي أداء واجبنا تجاه نخبة من أبناء أردننا الحبيب، تحقيقاً لمسؤوليتنا المجتمعية وحرصاً منّا على تعزيز قدرات شباب العقبة وفتح آفاق مستقبل أكثر إشراقاً أمامهم، ونطمئن طلابنا الأعزاء بأن إيجل هيلز الأردن ستكون سنداً لهم حتى استكمال مشوارهم الدراسي.

وأضاف فريحات ان برنامج المنح الجامعية السنوية لسرايا العقبة يواصل عمله في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وانعكست على الأردن أيضاً، مما يفرض علينا جميعاً أن نتكاتف ونقدم يد العون لبعضنا بعضاً حتى تنتهي هذه الغمّة.

يذكر أن برنامج المنح الجامعية السنوية لسرايا العقبة يأتي بالشراكة مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية وكجزء من حملة البر والإحسان التي ينفذها مركز الأميرة بسمة للتنمية – العقبة – حيث بدأ برنامج المنح الدراسية عام2007 ويهدف إلى دعم الطلبة المتميزين من أبناء محافظة العقبة لتوفير فرص تعليمية لهم ولتحفيزهم على التوجه نحو التخصصات التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين من برنامج المنح الجامعية السنوية لسرايا العقبة منذ انطلاقه (94) طالباً وطالبة موزعين على مختلف الجامعات الرسمية.