إيرادات ضريبة السلع والخدمات ترتفع %7.4 في كانون الثاني

هبة العيساوي

عمان- ارتفعت قيمة الإيرادت الضريبية من السلع والخدمات في الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 7.4 % إلى 324.4 مليون دينار مقارنة مع 301.9 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.

واستحوذت ضريبة السلع والخدمات على نسبة 64.2 % من إجمالي الإيرادات الضريبية في الشهر الأول، ونسبة 50.2 % من الإيرادات المحلية.

وأما بالنسبة للقيمة الإجمالية للإيرادات الضريبية خلال الشهر الأول من العام الحالي فقد ارتفعت بنسبة 3.3 % أو ما مقداره 16.5 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية في الشهر الأول من العام الحالي 505.1 مليون دينار مقارنة مع 488.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

والسبب وراء هذا النمو المتواضع هو الزيادة في إيرادات ضريبة الدخل وإيرادات الضريبة العامة على السلع والخدمات، في حين تراجعت ضريبة المعاملات العقارية، وضريبة المعاملات الدولية.

واستحوذت الإيرادات الضريبية على ما نسبته 78.2 % من إجمالي الإيرادات المحلية الذي بلغ في أول شهر من العام الحالي 645.8 مليون دينار.