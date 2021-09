إيرادات Free Guy تفوق التوقعات وCandyman يتراجع 69%

استمر فيلم Free Guy من توزيع 20th Century بتسجيل النجاحات في الصين.

كان ذلك في أخبار شباك التذاكر يوم الجمعة بعيدًا عن Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (الذي حقق 29.5 مليون دولار يوم إفتتاحه نهار الجمعة في الصالات.

وحقق 70 مليون دولار لأول عطلة أسبوع له من الجمعة إلى الأحد، أو 85 مليون دولار من الجمعة إلى الإثنين).

فيما حقق الفيلم الكوميدي من بطولة رايان رينولدز وجودي كومير والذي أعجب النقاد.

وتم استقباله جيدًا، مبلغ 3.7 مليون دولار إضافي يوم الجمعة (متراجعًا بنسبة 27% من إجمالي إيرادات يوم إفتتاحه) و8.2 مليون دولار يوم السبت (متراجعًا بنسبة 8.9%) ومحققًا إجمالي 50.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

كما سوف تتخطى إيراداته فيلم The Croods: A New Age (54 مليون دولار) وSoul (58 مليون دولار) بحلول الأحد أو الاثنين.

بينما قد تتخطى إيرادات فيلم Tenet (66 مليون دولار) قريبًا.

نجاح الفيلم

كما هو متوقع، فإن هذا الفيلم المرتبط بثقافة البوب والمتأصل في ألعاب الفيديو يحقق أداءً جيدًا لدى الجمهور الصيني الذي يتوق إما إلى إنتاجات صينية ضخمة أو إلى أفلام “أجنبية” حقيقية.

يعتبر فعلًا فيلم Free Guy من الأفلام الأميركية المسلية والترفيهية، مثال Ready Player One و Green Book و Zootopia.

كما أن أداء Free Guy لا يزال متماسكًا في أميركا الشمالية أيضًا، حيث كسب 2.04 مليون دولار إضافي (متراجعًا بنسبة 43% عن الأسبوع الفائت).

من المرجح أن يحقق 11.58 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الرابعة متراجعًا بنسبة 19% مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع الثالثة.

حقق 94.8 مليون دولار إجمالي إيرادات محلية منذ 24 يومًا. وسيتجاوز 100 مليون دولار محليًا في وقت ما من الأسبوع المقبل.

فيما قد يصل إلى 300 مليون دولار عالميًا. مع وجود الجائحة، وحتى دونها، يعتبر هذا الدخل الذي يفوق 300 مليون دولار لفيلم جمع بين الإبتكار والنجوم وكلف حوالي 115 مليون دولار، نجاحًا باهرًا.

هذه النتيجة تسعد بحد ذاتها، فكيف إن أضفنا عوائق متحورات كوفيد والعواصف المرتبطة بتغيير المناخ التي تجتاح أميركا في الوقت الحالي؟

أما بالنسبة لفيلم Jungle Cruise، فيمكن أن يكون قرار ديزني بالمضي قدمًا بجزء ثانٍ ليس أفضل قرار. لكن إيراداته جيدة، وسيحصل على 107 مليون دولار محليًا الأحد بعد انخفاض بنسبة 7% في عطلة نهاية الأسبوع السادسة.

وبالكاد سيتجاوز الفيلم الذي يلعب بطولته دوين جونسون وإميلي بلنت، مبلغ 200 مليون دولار أرباحًا من الصالات العالمية (بالإضافة إلى ما تم تحقيقه على قناة البث Disney + Premier Access).

ولا ضرورة لأية مبررات إن أصبح لفيلم Free Guy جزء ثانٍ عدا أنه “فيلم محبوب، شخصياته مرحة، وكسب المال في صالات العرض”.

فيلم Candyman

شهد فيلم Candyman من توزيع Universal انخفاضًا متوقعًا إلى حد ما في يوم الجمعة من عطلة الأسبوع الثانية، حيث كسب 2.81 مليون دولار.

(متراجعًا بنسبة 69% عن نهار الجمعة الفائت) على أن يحقق 10.4 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد (متراجعًا بنسبة 54% مقارنة بعطلة الأسبوع الماضية) أو قد يحقق 13.26 مليون دولار من الجمعة إلى الإثنين (إجمالي عطلة نهاية الأسبوع الثانية).

سيحصل فيلم الرعب Candyman (وهو جزء ثانٍ) الذي أخرجه نيا دا كوستا على 42 مليون دولار في ظرف 11 يومًا، وقد كلف 25 مليون دولار.

أفلام أخرى في السباق

في تحديثات أخرى لأفلام الرعب، قد يحقق Don’t Breathe 2 (الذي بث لأول مرة عبر الفيديو على الطلب يوم الجمعة) إيرادات قدرها 2.22 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد. (متراجعًا بنسبة 22% عن الأسبوع الفائت) وإيرادات قدرها 2.78 مليون دولار من الجمعة إلى الإثنين.

سيحقق هذا الجزء الثاني من فيلم الرعب الذي كلف 10 ملايين دولار إيرادات قدرها 28.6 مليون دولار في فترة 25 يومًا. أي أعلى بقليل من افتتاح الجزء الأول Don’t Breathe بإيرادات قدرها 26 مليون دولار في أغسطس/آب 2016.

سيحقق فيلم The Night House من توزيع Searchlight مدخول قدره 6.4 مليون دولار بعد 18 يومًا من إطلاقه و650 ألف دولار لعطلة نهاية الأسبوع من الجمعة إلى الإثنين.

أما فيلم Old فمن المرجح أن يحقق 590 ألف دولار خلال عطلة عيد العمل، وإجمالي 47.37 مليون دولار محليًا (على ميزانية 18 مليون دولار).

إلى ذلك، ربح فيلم 2 Escape Room مبلغ 25.4 مليون دولار محليًا (على ميزانية 15 مليون دولار) بينما سيحصل فيلم The Forever Purge على 44.4 مليون دولار (على ميزانية 25 مليون دولار) بحلول يوم الاثنين.

ومن المرجح أن يحقق فيلم Paw Patrol من توزيع Paramount (المتوفر بشكل متزامن على قناة Paramount +) إيرادات قدرها 5.62 مليون دولار في العطلة ومبلغ إجمالي قدره 32 مليون دولار في فترة 18 يومًا.

بينما سيحقق فيلم Respect من توزيع MGM على 22.4 مليون دولار بعد 25 يومًا.

كسب فيلم The Suicide Squad مبلغ 220 ألف دولار نهار الجمعة (متراجعًا 60% مقارنة بنهار الجمعة السابق) ويرجح أن يحقق 1.24 مليون دولار من الجمعة إلى الإثنين، وإجمالي 54.7 مليون دولار أميركي بالتزامن مع خروجه من HBO Max.

سيكسب فيلم Black Widow مبلغ 1.05 مليون دولار خلال عطلة نهاية أسبوعه التاسعة وقد حقق إجمالي 182.8 مليون دولار، بينما سيكسب فيلم The Protégé للمخرج مارتن كامبيل مبلغ 720 ألف دولار من الجمعة إلى الإثنين وقد حقق 7.09 مليون دولار في فترة 18 يومًا.

ستتجاوز إيرادات فيلم Space Jam: A New Legacy مبلغ 70 مليون دولار في عطلة نهاية هذا الأسبوع بينما سينهي The Green Knight توزيع A24 عطلة عيد العمل بأقل من 17 مليون دولار.

سوف يكسب فيلم F9 مبلغ 108 ألاف دولار في نهاية هذا الأسبوع لإجمالي 172.89 مليون دولار.

وسييربح فيلم Reminiscence الفقير وغير المحبوب 47 ألف دولار (متراجعًا 94%) في عطلة نهاية الأسبوع الثالث من الجمعة إلى الأحد مقابل إجمالي 3.85 مليون دولار،وفقا لما جاء في موقع فوربس الشرق الأوسط.