آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسيالعرب والعالم

إيران: العقوبات الأميركية “تغلق مسار الدبلوماسية”

منذ 21 دقيقة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

طهران- أعلنت إيران الثلاثاء أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة “عقيمة” على الجمهورية الإسلامية الاثنين يعني إغلاقا “نهائيا” لمسار الدبلوماسية بين واشنطن وطهران.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي على تويتر أن “فرض عقوبات عقيمة على المرشد الأعلى لإيران (آية الله علي خامنئي) ووزير الخارجية الإيراني (محمد جواد ظريف) يغلق مسار الدبلوماسية بشكل نهائي مع الحكومة اليائسة لترامب”.
وأضاف أن “حكومة (الرئيس الأميركي) بصدد تدمير جميع الآليات الدولية المعتمد عليها للحفاظ على السلام والأمن العالميين”.
والعلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران مقطوعة منذ 1980.
وأعلنت الولايات المتحدة الإثنين فرض عقوبات “مشددة” على إيران استهدفت المرشد الأعلى وقادة في الحرس الثوري.
ووقع ترامب أمرا بفرض عقوبات مالية على إيران وقال أن ذلك “رد قوي ومتناسب على تحركات ايران الاستفزازية المتزايدة”.
وأكد ترامب “سنواصل زيادة الضغوط على طهران … لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقا” مؤكدا أن الكرة الآن في الملعب الإيراني للتفاوض.
كما أعلن وزير الخزانة ستيفن منوتشين أن واشنطن ستدرج وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف على القائمة السوداء وستجمد مزيدا من الأصول الإيرانية ب”مليارات الدولارات”.-(ا ف ب)

مقالات ذات صلة

إصابة ضابطين بمداهمة مروجي مخدرات في عمان

منذ 33 دقيقة

في تكرار لحادثة كنان: استئصال لوزتين يودي بحياة الطفل جواد – فيديو

منذ 9 ساعات

البنك الدولي: مشروع “الفرص الاقتصادية” يسير بشكل “مرض إلى حد ما”

منذ 9 ساعات

مطالبات بإيجاد أدوات فاعلة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية مع المغرب

منذ 9 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock