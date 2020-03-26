إيران تبدأ حظر السفر بين المدن وسط مخاوف من موجة ثانية من كورونا

دبي– قال مسؤول إيراني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إن بلاده بدأت تنفيذ حظر على السفر بين المدن اليوم الخميس وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في الدولة التي تشهد أكبر انتشار للفيروس في الشرق الأوسط.

وكان المتحدث باسم الحكومة ذكر أمس الأربعاء أن البلاد قد تواجه موجة ثانية من تفشي الفيروس.

واشتكى المسؤولون من أن العديد من الإيرانيين تجاهلوا مناشدات البقاء في منازلهم وإلغاء خطط السفر لقضاء عطلة رأس السنة الفارسية التي بدأت في 20 مارس آذار.

وقال حسين ذو الفقاري عضو المركز الوطني الإيراني لمكافحة فيروس كورونا “يجب على أولئك الذين سافروا لقضاء عطلة رأس السنة الفارسية العودة إلى مدنهم على الفور دون التوقف في أي مدن في طريق عودتهم لديارهم”.

وأزهق الانتشار المتزايد للفيروس في إيران أرواح 2077 شخصا حتى الآن وأصاب 27017.

ودعت السلطات الإيرانيين إلى تجنب الأماكن العامة والبقاء في منازلهم في حين تم إغلاق المدارس والجامعات والمراكز الثقافية والرياضية مؤقتا في جميع أنحاء البلاد.

وقال ذو الفقاري “تم تمديد إغلاق الجامعات والمدارس وكذلك تعليق التجمعات” مضيفا أن منتهكي هذه الإجراءات سيواجهون عواقب قانونية.-(رويترز)