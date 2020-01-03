إيران تتوعد بالانتقام لمقتل سليماني “في الوقت والمكان المناسبين”

طهران- توعّد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالانتقام “في الوقت والمكان المناسبين” لمقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الذي قُتل الجمعة في بغداد.

وجاء في بيان للمجلس أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن “الهجوم الاجرامي على الفريق سليماني، كان أكبر خطأ استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا، وأن الادارة الأميركية لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخاطئة”.

وأضاف البيان أن “على المجرمين أن يترقبوا انتقاما قاسيا في الوقت والمكان المناسبين”. (أ ف ب)