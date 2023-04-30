إيران ترسخ لنفسها مكانة جديدة بالمنطقة

هآرتس

تسفي برئيل 30/4/2023

بعد يوم تقريبا على انهاء وزير الخارجية الإيراني، حسين امير عبد اللهيان، لزيارته المغطاة اعلاميا في بيروت، هاجم الجيش الإسرائيلي بالصواريخ مخازن سلاح وذخيرة لحزب الله قرب مدينة حمص في سورية. من غير الواضح ماذا كانت الالحاحية في تنفيذ هذا الهجوم بالتحديد أمس، حيث أن الحديث لا يدور عن قافلة للسلاح يمكن أن تختفي، باستثناء الرغبة في نقل رسالة عنيفة لإيران بعد يوم من زيارة وزير خارجيتها في منطقة الحدود مع إسرائيل.

هذه هي أهمية الحوار الذي تجريه إسرائيل أمام إيران في اطار ما حظي بتعريف “المعركة بين حربين”. وهو المفهوم الغريب الذي يفترض بأن الحرب القادمة هي محتمة، وإلى أن تأتي نحن ندير حروبا صغيرة التي يمكن هي نفسها أن تشعل الحرب الكبرى. ولكن في الوقت الذي فيه إسرائيل تقوم باحصاء الصواريخ التي تطلقها ومخازن السلاح التي تدمرها فإن إيران تجني مكاسب سياسية سيكون من الصعب تدميرها بالصواريخ.

زيارة وزير الخارجية الإيراني تأتي بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران التي هزت كل المنطقة. الهدف المعلن للزيارة كان الدفع قدما بحل سياسي للازمة الاقتصادية الشديدة في لبنان، والتوصل إلى تعيين رئيس جديد للبنان بعد سبعة أشهر لم يكن فيها رئيس للدولة.

لكن إضافة إلى التصريحات فإن إيران تقف على مفترق قرارات جوهرية، التي يمليها بالتحديد استئناف العلاقات بين طهران والرياض والتقارب بين السعودية ودول عربية اخرى وبين سورية التي يمكن أن تعيد الأخيرة إلى الجامعة العربية. ومن أجل الحفاظ على مكانتها فإنه مطلوب من إيران تنسيق مواقفها مع مواقف الدول التي كانت حتى فترة متأخرة من الاعداء اللدودين لها.

عبد اللهيان قال في المؤتمر الصحفي الذي اجراه أول من أمس في بيروت بأنه حصل على دعوة من وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، لزيارة الرياض، وأنه هو نفسه قام بدعوة ابن فرحان لزيارة طهران، وأن هذه الزيارات ستخرج إلى حيز التنفيذ قريبا. إضافة إلى ذلك، الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي يتوقع أن يزور في يوم الاربعاء دمشق وسيلتقي مع الرئيس السوري بشار الاسد للتوقيع على عدة اتفاقات سياسية. في وقت لاحق من هذه السنة يتوقع أن يزور ملك السعودية، الملك سلمان، طهران.

لكن التقارب السياسي بين السعودية وايران، وقبل ذلك مع الإمارات، يشمل إيضا رزمة تحديات سياسية سيكون على إيران مواجهتها. لبنان هو حالة فحص مهمة بشكل خاص. الصراعات الداخلية على تعيين رئيس للبنان خلقت دوائر منافسة. في الدائرة الداخلية العداء بين من يعارضون حزب الله، من بينهم حزب الاحزاب المسيحية وحزب “المستقبل” السني القوي، التي تؤيد ترشيح نواف سلام للرئاسة، وبين حزب الله ومنظمة “أمل” وحزب “المردة”، التي تؤيد تعيين سليمان فرنجية. في الدائرة الخارجية تتنافس الولايات المتحدة والسعودية واتحاد الإمارات، التي تعارض تعيين فرنجية، أمام فرنسا المستعدة للتنازل في هذا الشأن، شريطة أن يتم تعيين رئيس حكومة غير مقرب من حزب الله. الدائرة الداخلية ستحدد في الحقيقة من سيكون الرئيس، لكن مستقبل لبنان يتعلق بالدائرة الخارجية.

إيران تؤيد بشكل طبيعي أي قرار يتخذه حزب الله. ولكن إذا لم يكن لإيران أي مشكلة إلى حين الاتفاق مع السعودية للإعلان عن دعم مرشح حزب الله، فإنه الآن اكتفى وزير خارجية إيران بصيغة دبلوماسية غير ملزمة اوضح فيها بأن إيران ستؤيد “كل شخص يتم الاتفاق عليه من قبل الشعب في لبنان”. حول هذا الأمر تدير إيران حوارا مباشرا مع فرنسا. وحسب مصادر عربية فإن عبد اللهيان أرسل لوزير خارجية فرنسا رسالة أكد فيها على أن “رئيس لبنان سينتخب من قبل لبنان وليس السعودية أو إيران أو الولايات المتحدة”.

وبدرجة معينة إيران، سيلزم الأسد بإعطاء مقعد فخري للسعودية. وإيران ستضطر إلى أن تبتلع أيضا هذا، سواء من أجل ضمان مكانة عربية لسورية أو من أجل تجنب مواجهة سياسية مع السعودية التي هي الآن “دولة أخت”.

من ناحية إسرائيل فإن التداعيات الفورية يمكن أن تكون تقليص حرية عملها العسكري في سورية، وربما حتى الغاءها المطلق، لأنه إذا تحققت الخطوات التي تقودها السعودية وسورية تحولت من منطقة نيران مفتوحة لكل الجهات إلى دولة ذات سيادة برعاية السعودية، التي ستوافق أيضا تركيا على الانسحاب منها – هناك نقاشات تجري حول ذلك مؤخرا – فيمكن التوقع أيضا أن الترخيص الذي تعطيه روسيا لإسرائيل للعمل كما تشاء في سورية ستتم إعادة فحصه. في هذا الوضع ربما ستضطر إسرائيل إلى العودة إلى قواعد اللعب القديمة والأقل راحة، التي بحسبها جبهتها الساخنة ستكون مباشرة أمام لبنان وليس في ساحة اللعب المريحة في سورية، التي فيها يمكنها تجاوز ميزان ردعها أمام حزب الله.