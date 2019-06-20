إيران تزعم إسقاط طائرة تجسس أمريكية مُسيرة والبنتاغون ينفي

زعم الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة تجسس أمريكية مُسيرة “دخلت المجال الجوي الإيراني”.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن الجيش أصاب طائرة بدون طيار، أطلقوا عليها اسم “غلوبال هوك” بالقرب من مضيق هرمز، في مقاطعة هرمزكان جنوبي إيران.

لم يعلق الجيش الأمريكي مباشرة على هذه المزاعم حول طائرته، لكن متحدث باسمه نفى وجود أي طائرة أمريكية بدون طيار في المجال الجوي الإيراني

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نشر 1000 جندي إضافي في المنطقة وبطاريات صواريخ باتريوت، ردا على ما وصفته بـ”السلوك العدائي” من جانب القوات الإيرانية.

وتتهم واشنطن إيران بمهاجمة ناقلات النفط بالألغام في خليج عُمان.

وزاد التوتر يوم الاثنين، عندما قالت إيران إنها ستزيد من إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب، وأن الأسبوع المقبل سوف يشهد زيادة مخزونها ليتجاوز الحدود التي وافقت عليها مع القوى الدولية في الاتفاق النووي عام 2015.

وكثفت إيران إنتاج اليوارنيوم ردا على تشديد العقوبات الاقتصادية عليها من جانب الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق النووي، العام الماضي.

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وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بيل أوربان، لوكالة رويترز إنه “لم تكن هناك طائرة أمريكية بدون طيار تعمل اليوم في المجال الجوي الإيراني”، بيد أنه رفض الإدلاء بأي تعليق إضافي.-(BBC)