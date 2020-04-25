إيران تستقبل شهر رمضان بغلق المساجد بسبب كورونا

طهران-تستقبل إيران السبت أول أيام شهر رمضان بأبواب المساجد المغلقة، وبمراسيم حول تخفيف مدى إلزامية صيام هذا الشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة 5 آلاف و650 شخصا حتى الآن.

وكشف الموقع الرسمي للرئاسة الإيرانية على الإنترنت أن رئيس الجمهورية الإسلامية، حسن روحاني، شكر “تعاون” و”اهتمام كبار آيات الله والعلماء ورجال الدين بحياة وصحة المواطنين”، إزاء تفشي الفيروس التاجي في البلاد.

وقال روحاني خلال اجتماع اللجان التخصصیة التابعة للمجلس الوطنی لمحاربة فیروس کورونا المستجد إن “هناك حساسیة و اهتمامات واسعة للمراجع الکبار و العلماء طیلة فترة تفشی المرض، حفاظا علی أرواح المواطنین و صحتهم بقدر حساسیة الکوادر الصحیة للبلاد “، هذا فضلا عن اهتمامه البالغ بنفس الأمر، وبحث إمكانية “استئناف أعمال و نشاطات المراکز الدینیة”.

كما أكد رئيس البلد الإسلامي “من الممكن أن نفتح المراكز الدينية في البلاد وفق بروتوكولات محددة، في حالة وجود تحسن في مؤشرات السيطرة على المرض”، في انتظار قيام وزارة الصحة بإعداد “البروتوکولات المناسبة” حتى تتم المصادقة عليها في اجتماع اللجنة الوطنیة لمحاربة الفیروس غدا الأحد.

ومع حلول أول أيام الشهر المبارك في البلاد، ستذاع الصلوات وترتيلات القرآن في الأضرحة والمراكز الدينية عبر التليفزيون والإنترنت.

وكشفت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل ألف و134 حالة جديدة مصابة بفيروس (كوفيد-19)، بالإضافة لـ76 حالة وفاة خلال الليلة الأخيرة، لترتفع المحصلة الإجمالية إلى 89 ألف و328 إصابة، مقابل 5 آلاف و650 متوفي.

وقررت السلطات الإيرانية فتح كل الأنشطة التجارية منخفضة ومتوسطة الخطورة، بالإضافة للمراكز التجارية والمحلات في الشوارع، بينما ما زالت المساجد مغلقة كونها مصدر للتجمعات الكبيرة وتعد من بين الأماكن عالية الخطورة، شأنها كشأن دور السينما والمسارح والمدارس، وتم تأجيل القرار بشأنها جميعا. (إفي)