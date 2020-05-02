إيران تسجل 65 وفاة جديدة بفيروس كورونا

طهران– سجلت ايران اليوم السبت 65 وفاة خلال الساعات الـــ 24 الماضية، ليرتفع عدد المتوفين 6156، فيما بلغ عدد الإصابات

96448 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم السبت، إن التقارير المخبرية وتقارير جامعات العلوم الطبية الايرانية سجلت 802 إصابة جديدة، وبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 77350 حالة، و484541 اختبارا طبيا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

(بترا)