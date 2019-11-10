إيران تكتشف حقلاً نفطياً جديداً يحوي 53 مليار برميل

دبي – قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي اليوم الأحد إن بلاده اكتشفت حقلا نفطيا جديدا يحوي 53 مليار برميل من الخام في الجنوب الغربي.

وقال روحاني في كلمته التي ألقاها بمدينة يزد في وسط البلاد “رغم العقوبات الأمريكية… اكتشف العمال الإيرانيون حقلا نفطيا تبلغ احتياطياته 53 مليار برميل”.

وأضاف أن الحقل يقع على مساحة 2400 كيلومتر مربع في محافظة خوزستان الغنية بالنفط.

تملك إيران رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم وثاني أكبر احتياطيات غاز، بحسب إدارة معلومات الطاقة الـمريكية.

وتقول الإدارة على موقعها الإلكتروني إن احتياطي إيران المؤكد من النفط الخام يقدر بنحو 157 مليار برميل في يناير كانون الثاني 2018.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين القوى العالمية وإيران، أعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران لتضييق الخناق علي تجارة النفط الحيوية لها. (رويترز)