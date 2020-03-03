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إيران تمنح إجازات لأكثر من 54 ألف سجين للوقاية من كورونا

منذ 3 ساعات
سجين

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عمان – منحت السلطة القضائية الايرانية اليوم الثلاثاء إجازات لأكثر من 54 ألف سجين لوقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة فارس الاخبارية عن المتحدث باسم السلطة القضائية، أنه وبعد أنباء عن وفاة سجين في سجن طهران الكبير ظهرت عليه أعراض كورونا، طلبت لجنة محافظة طهران لمكافحة كورونا من السلطة القضائية منح إجازة للسجناء لتقليص أعدادهم في السجون والحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشار المتحدث إلى أن السجينة البريطانية من أصول إيرانية نازنين زاغري بصحة تامة، وطمأن أسرتها بشأن وضعها الصحي، نافيا الأنباء حول إصابتها بكورونا”.
وكانت إيران اعتبرت منح “إجازات” لفئة من السجناء إجراء من شأنه الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.-(بترا)

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