إيران ترمم إيوان كسرى في العراق بـ600 ألف دولار

عمان-الغد- أعلن وزیر التراث الثقافي الإیراني، علي أصغر مونسان، اليوم السبت، عن تخصيص بلاده ميزانية لصيانة إيوان كسرى جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

وقال في تصريح صحفي، إنه “بحث رئيس هيئة التخطيط والموازنة الإيرانية، أهمية صيانة إيوان كسرى في بغداد”.

وأضاف مونسان، أنه “حصل على الموافقات اللازمة لتخصيص ميزانية لصيانة الإيوان، المعروف في في العراق بـ(طاق كسرى)”.إ

وأشار الوزير الإيراني، إلى أن “بلاده ستوفد خبراء إيرانيين لمشاهدة الموقع ميدانيا بعد التنسيق مع وزارة الثقافة والآثار العراقية، كما أرسلت طلبا رسميا إلى العراق حول هذا الموضوع”.

وتابع، أن “التقديرات الأولية لصيانة الإيوان ترجح تخصيص 600 ألف دولار أمريكي لصيانته وإيران مصممة على توفير هذا المبلغ”.

يذكر أن منطقة المدائن تقع على بعد 30 كم جنوبي العاصمة العراقية بغداد، وتحتضن معالم أثرية قيمة تعود إلى حقبة الإمبراطورية الساسانية، بما فيها القصر الساساني المعروف بـ”طاق كسرى”، ىنقلا عن موقع روسيا اليوم.