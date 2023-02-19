إيران قبل الإصلاح

إسرائيل هيوم

بقلم: ايال زيسر 19/2/2023

في إيران احتفلوا في نهاية الأسبوع الماضي 44 سنة على الثورة الإسلامية، التي رفعت آيات الله إلى الحكم. في شوارع طهران عقدت المهرجانات والمسيرات التي هتف فيها مئات آلاف المتظاهرين الموت لإسرائيل والولايات المتحدة وأحرقوا أعلامهما.

مشكوك في أن يكون لزعماء إيران حقا سببا وجيها للاحتفال. فالدولة تعيش في أزمة اقتصادية عميقة، تولد مضاعفات بل وعداء تجاه النظام في اوساط المواطنين الايرانيين، والتي تجد تعابيرها في موجات الاحتجاج المتكررة التي تعم الدولة في العقد الأخير.

موجة الاحتجاج الأخيرة غير المسبوقة في مداها وتواصلها كانت احتجاج الحجاب – احتجاج شباب مضطربين، يريدون مستقبلا افضل من ذاك الذي يمكن ان يعرضه عليهم النظام. ووجدت قوات الامن الايرانية صعوبة في التصدي لموجة الاحتجاج وانهائها، رغم اجراءات القمع التي تضمن اطلاق النار على المتظاهرين وقتل المئات منهم، اعتقال عشرات آلاف والمحاكمات العاجلة وبعدها الاعدامات على افضل تقاليد العدالة الايرانية. لكن يخيل إليهم ان موجة الاحتجاج استنفدت نفسها، سواء لان المتظاهرين افتقدوا الى القيادة التي تقود كفاحهم ام لان فئات عديدة في المجتمع الايراني امتنعت عن الانضمام اليهم. ومع ذلك، فانه اذا ما سقط نظام آيات الله ذات يوم، فإن التاريخ سيذكر موجة احتجاج الحجاب بانها الموجة التي بشرت بل وسرعت هذا السقوط. لكن الامر لن يحصل في المستقبل المنظور.

وفي كل حال، يشعر النظام الايراني نفسه آمنا لمواصلة دربه. فهو لا يرى ضائقة واحتجاج مواطني الدولة تهديدا حقيقيا على وجوده. الساعة في طهران، ساعة خامينئي والحرس الثوري، لا توجه وفقا لوضع الاقتصاد. بل تشير الى النووي والى التعاظم العسكري اللذين يعدهما النظام ليس فقط كأداة لتحقيق اهدافه بل وايضا كأداة تضمن بقاءه في المستقبل.

في هذه الاثناء، في الاسوار التي اغلقت على ايران تظهر صدوع. فقد اندفعت موسكو بسبب الحرب في اوكرانيا الى اذرع طهران والدولتان تعمقان التعاون بينهما. لا شك أن تجند طهران الى جانب روسيا واستعدادها لمساعدتها في ساعتها القاسية لن ينسى لدى الروس وينبغي الافتراض أن طهران ستعرف كيف تجبي ثمنا باهظا في الزمن القريب المقبل.

الصين هي الاخرى تعرب عن عطف وتفهم لـ “التطلعات الشرعية” لطهران بالحصول على قدرة نووية وتعمل على توثيق العلاقات معها. وبالتالي فان محورا جديدا – طهران، موسكو وبيجين – المنطق الذي يقبع في أساسه هو بالطبع العداء للولايات المتحدة.

لقد عول الاميركيون على العقوبات الاقتصادية التي فرضوها على ايران كأمر سيمارس الضغط على النظام اذا لم يؤدي الى انهياره. لكن يتبين ان العقوبات لا تكفي. صحيح أنها تثقل على الحياة اليومية للمواطنين الايرانيين لكن ليس فيها ما يدفع نظام آيات الله الى تغيير سياسته. فهذا كما يتبين لا يريد الا تهديدا عسكريا حقيقيا وملموسا.

مثلا، في ربيع 2003، عندما احتلت الولايات المتحدة العراق وفي طهران كانوا مقتنعين أن ايران هي التالي في الدور، اوقف الايرانيون بمبادرتهم برنامجهم النووي لعدة سنوات دون مفاوضات أو اتفاق. وهكذا ايضا في كانون الثاني (يناير) 2020، مع تصفية قاسم سليماني، قائد قوة القدس حين تبين لطهران ان دونالد ترامب لا يتكلم فقط بل ويفعل ايضا.

وأخيرا – هكذا أيضا في سورية حين تؤدي الاعمال الاسرائيلية الهجومية المصممة الى ردع ايران وكبح جهودها للتموضع في هذه الدولة. ولكن لهذا الغرض هناك حاجة لوضع المسدس على الطاولة. المشكلة هي أن الولايات المتحدة تبدي ترددا، بل ومشغولة في ساحات عمل اخرى قد تكون مهمة لها اكثر من الساحة الشرق اوسطية.

معنى الامر من ناحية اسرائيل هو أننا نقترب من لحظات حسم محملة بالمصير ستكون فيها اسرائيل مطالبة أن تهدد وربما أن تعمل ايضا. لهذا الغرض هناك حاجة للتفرغ والاهتمام مثلما هو ايضا لوحدة الصفوف والاجماع الذي يساند القرارات التي قد تكون القيادة في اسرائيل مطالبة بها في المستقبل القريب. للأسف الشديد، نحن مشغولون في مشادات داخلية. يجدر بنا ان نتذكر ونذكر انفسنا أن ايران تسبق الإصلاح.