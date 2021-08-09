إيران وروسيا: شراكة مستمرة يصاحبها تضارب في المصالح

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بقلم: دانييل راكوف وبات حن فيلدمان 9/8/2021

في السنة الأخيرة واصلت روسيا وإيران تعزيز علاقاتهما السياسية. في مركز ذلك كان تنسيق المواقف بالنسبة للاتفاق النووي. في صيف – خريف 2020 عارضت روسيا بشدة، بما في ذلك مجلس الأمن، محاولة إدارة ترامب استخدام آلية “سناب باك” ومنع رفع حظر السلاح عن إيران. في المفاوضات في فيينا حول العودة إلى تطبيق الاتفاق النووي، التي بدأت بعد دخول الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض، مواقف روسيا هي الأكثر قربا من مواقف إيران بالنسبة لمواقف الدول العظمى المشاركة في المفاوضات. إضافة إلى ذلك، موسكو أظهرت التسامح تجاه الخروقات المستمرة لإيران في مجال تخصيب اليورانيوم ومراكمة الاحتياطي، رغم أنها تطلب من طهران التوقف عن ذلك. أيضا روسيا متشائمة بخصوص القدرة على التوصل إلى تفاهمات مع إيران حول تقييد قدرتها الصاروخية أو سياستها الإقليمية العنيفة. لذلك، هي تعارض مطالبة أميركا تضمين الاتفاق الذي يتم بحثه تطرقا لهذه المسائل.

وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، زار موسكو في كانون الثاني (يناير) 2021، قريبا من الفترة التي تسلمت فيها إدارة بايدن مهماتها، وهناك وقع على اتفاق تعاون مع روسيا في موضوع “أمن المعلومات” (الذي تضمن، حسب روسيا، مجال السايبر). ويشار إلى أن الكثيرين فسروا الاتفاق بأنه نية للتعاون التكنولوجي بين الدولتين، لكنه فعليا موجه بالاساس للدفع قدما برؤى مشابهة في المنظمات الدولية فيما يتعلق بالسيادة في فضاء السايبر وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

صحيح أنه مرت تسعة اشهر على رفع الحظر عن بيع السلاح لإيران دون أن تعلن روسيا وإيران بشكل علني عن صفقات جديدة، لكن من وراء الكواليس التعاون بينهما في مجال المجال آخذ في التعمق. عشية القمة بين بوتين – بايدن في 16 حزيران (يونيو) الماضي، نشر في وسائل الإعلام الأميركية بأن روسيا ستوفر لإيران قمر صناعي للتصوير بما يمكنها من جمع معلومات دقيقة ايضا لغايات عسكرية. مع ذلك، الرئيس بوتين نفى أنه توجد نية لروسيا لبيع إيران قمر صناعي. وقال إنه ايضا في مجالات أخرى لبيع السلاح فانه لا يوجد أي تقدم بين الدولتين.

هذا الفصل يؤكد على أن غلاف العقوبات الأميركية الواسع على إيران وعلى روسيا يدفعهما إلى إخفاء حجم العلاقات الأمنية بينهما عن وسائل الإعلام. هكذا، في اعقاب وضع تشريع “سي.إي.إي.تي.اس.إي” فان جميع الدول التي تشتري السلاح من موسكو تخاطر بدفع ثمن سياسي واقتصادي باهظ أمام واشنطن. ولكن موسكو من ناحيتها اتخذت خطوات تشريع من أجل إعفاء جهات أمنية من واجب النشر، وفرضت عقوبات قاسية على المراسلين الذين نشروا عن هذه العلاقات. صناعة السلاح في روسيا تحتاج جدا إلى السوق الإيرانية، وهي مستعدة لاعطاء طهران شروط تمويل جيدة وعلى مدى بعيد، إزاء الصعوبات المالية الحالية في إيران.

إيران، التي هي في الأصل تخضع للعقوبات، لا تخشى من شراء السلاح الروسي. وفي ظل غياب بدائل جيدة لشراء منصات سلاح متطورة فهي يمكن أن توقع على صفقات جديدة مع روسيا بعد اتضاح نتائج المفاوضات في فيينا. في السابق اظهرت إيران الاهتمام بشراء طائرات قتالية من نوع “اس.يو.30″، وهي طائرات للتدريب من نوع “ياك 130″، ومنظومة الدفاع الجوي “اس 400″، وغواصات ديزل، وسفن فضاء ، وانظمة شاطئ – بحر من نوع “باستيون” (المزودة بصواريخ يحونت) ودبابات “تي90”.

في الأشهر الأخيرة برز أيضا ارتفاع في حجم التعاون العسكري بين الدولتين، لا سيما في المجال البحري. وقد نشر أنه منذ بداية العام 2021 قام سلاح البحرية الروسي بحماية السفن الإيرانية في البحر المتوسط وهي في طريقها إلى سورية وكالة الأنباء الروسية الرسمية “سبوتنيك” نشرت في شهر نيسان (أبريل) الماضي حول اقامة آلية تنسيق روسية – إيرانية – سورية في البحر المتوسط بهدف حماية تزويد النفط من إيران لسورية. هذه التقارير تظهر كرسالة لإسرائيل على خلفية نسبة الهجمات ضد السفن الإيرانية لإسرائيل، التي حسب مصادر إسرائيلية نقلت لسورية سلاحا خارقا للتوازن، وليس فقط ارساليات نفط. في شهر شباط (فبراير)، عشية بداية المحادثات في فيينا، قامت روسيا بمناورة عسكرية بحرية مشتركة مع إيران (خلافا لتقارير إيرانية سابقة، الصين لم تشارك فيها). سفن إيرانية شاركت للمرة الأولى في شهر حزيران (يونيو) في استعراض بمناسبة يوم سلاح البحرية الروسي في سانت بيتربورغ. إضافة إلى ذلك، قوات عسكرية روسية وإيرانية في سورية تواصل التعاون للدفاع عن نظام الأسد. ولكن أيضا تم الابلاغ عن توتر بينهما، تدهور أحيانا إلى صدامات عنيفة بين قوات بالوكالة للطرفين.

علاوة على ذلك، روسيا عززت هذه السنة علاقتها مع حزب الله اللبناني، وواصلت الحفاظ على علاقات علنية مع الحشد الشعبي، الذي يضم عشرات المليشيات المؤيدة لإيران في العراق. في شهر آذار (مارس) زار وفد لحزب الله موسكو للمرة الأولى منذ عقد، والتقى مع وزير الخارجية، سرجيه لافروف، الشخصية الأرفع التي قابلها ممثلو الحزب في أي وقت. خلافا للدول الأوروبية أو الولايات المتحدة فان روسيا تعارض اعتبار حزب الله منظمة إرهابية، وتعتبره قوة سياسية شرعية في لبنان، وتقيم معه علاقات وثيقة في اطار القتال المشترك مع إيران في سورية. في شهر نيسان(أبريل) الماضي زار موسكو فالح الفياض، رئيس منظمة الحشد الشعبي، والتقى مع نيكولاي بتروشوف، سكرتير مجلس الدفاع الروسي. رسميا، فالح هو نظير بتروشوف في التسلسل الهرمي في العراق، لكن في الولايات المتحدة لا يوجد استعداد لاجراء اتصال معه بسبب علاقته الوثيقة بإيران.

في نفس الوقت يتواصل تضارب المصالح بين روسيا وإيران، وهي تؤثر على قدرة الدولتين على تعميق العلاقات بينهما. التشكك العميق تجاه روسيا في القيادة العليا في إيران تحقق بتسريب لتسجيل في شهر نيسان، فيه اتهم وزير الخارجية الإيراني روسيا بمحاولة افشال التوصل إلى الاتفاق النووي في العام 2015. الإيرانيون غضبوا من أن وزير الخارجية لافروف. وفي سفره إلى دول الخليج في آذار(مارس) الماضي، أعلن في الدوحة عن انشاء اطار سياسي جديد يشمل روسيا وقطر وتركيا. طهران تقلق في اعقاب القفز عنها في هذه الرحلة، وأيضا بسبب اقامة اطار للدفع قدما بتسوية سياسية في سورية، التي تعتبر في إيران منافسة لـ “منتدى الاستانة” الإيراني – الروسي – التركي. العلاقات الآخذة في التوطد مع دول الخليج ومع إسرائيل (خاصة التسليم بالهجمات ضد أهداف إيرانية في سورية)، تعتبر مناقضة للمصالح الأمنية الإيرانية. خلاف آخر هو توفير اللقاح من نوع سبوتنيك ضد فيروس كورونا من روسيا لإيران، في حين أنه في إيران تسمع انتقادات على أن روسيا لا تزود اللقاح بالكمية والوتيرة التي تم الاتفاق عليها.

العلاقات الاقتصادية الروسية – الإيرانية تراوح مكانها منذ سنوات كثيرة، كما يبدو بسبب المنافسة فيما بينهما في سوق الطاقة ومحدودة جاذبية العرض التجاري الروسي للاقتصاد الإيراني. التوقعات لن تتحقق بشأن توقيع اتفاقية اطار عمل استراتيجي جديدة بين روسيا وايران (بما يشبه الاتفاق الموقع في شهر آذار (مارس) بين الصين وإيران). وقد أشار الطرفين في آذار(مارس) الماضي إلى تمديد “اتفاق المبادئ الأساسية للعلاقات بين روسيا وإيران” الذي تم التوقيع عليه في العام 2001. من الناحية العملية هذا ليس حدث لأنه يتم تمديد الاتفاق بشكل تلقائي كل خمس سنوات ما لم يعترض أحد الطرفين.

خلاصة وتقدير

إيران وروسيا شريكتان في عدد من المصالح الاقليمية والدولية، على رأسها تقليص نفوذ أميركا الحالي في الشرق الأوسط. ولكن هناك عدة خلافات تقيد عمق العلاقات.

الآن يمكن تشخيص عدد من التوجهات التي ستعطي دفعة لاستمرار التعاون بين روسيا وإيران في الأشهر المقبلة. أولا، في كل سيناريو يتعلق بمستقبل الاتفاق النووي، ستستمر العلاقات بين طهران والغرب بتوتر، حيث لا تستطيع التنازل عن الشراكة مع موسكو (ايضا مع بكين)، لا سيما في ظل تعزز المحافظين في إيران مع انتخاب ابراهيم رئيسي. ثانيا، إذا تم تجديد الاتفاق النووي فان إيران يمكنها العودة إلى سوق النفط العالمية التي فيها روسيا هي لاعبة مهمة من حيث تنظيم الأسعار فيها بواسطة “اوبيك”. لذلك، ستكون حاجة متزايدة إلى تنسيق نشاطاتها في مجال الطاقة. ثالثا، خروج القوات الأميركية من أفغانستان سيجبر موسكو وطهران على تعزيز العلاقات بينهما لمنع انزلاق تهديدات التطرف إلى أراضيهما.

بالنسبة لإسرائيل، روسيا تخشى من أن تصعيدا عسكريا إسرائيليا – إيرانيا في سورية سيمس بمصالحها. وهي تريد كبح نشاطات إسرائيل (مثلما تبين أيضا فيما نشر من قبل الجيش الروسي، بدءا من 22 تموز(يوليو)، في أعقاب تزايد الهجمات المنسوبة لإسرائيل في الفترة التي سبقت ذلك). مع ذلك، ازاء مصالح أوسع لروسيا، المشتركة بينها وبين إيران، وقيود القوة الروسية في سورية، فان موسكو ستفضل تجنب القيام بخطوات ناجعة لتقييد تواجد إيران في سورية، بل ستواصل ايضا غض النظر عن نشاطات إسرائيل في هذه الساحة. إذا تطور حوار أميركي – روسي عميق بالنسبة لسورية الذي سيرافقه الاستعداد لتقديم ثمن معين من ناحية واشنطن، فان روسيا يمكن أن تتبنى مقاربة أكثر فعالية ضد إيران. وإسرائيل سيكون لها دور في تطوير حوار كهذا حتى لو ظهرت احتمالية ذلك ضعيفة بسبب عدم الثقة بين موسكو وواشنطن.