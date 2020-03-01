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إيران: 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعة واحدة
فيروس كورونا في إيران

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عمان- ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران إلى 54 والمصابين 978، بحسب رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور.
ونقلت وكالة “ارنا” الايرانية عن جهانبور تصريحا صحفيا اليوم الاحد، قال فيه: إن من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية، جرى تشخيص 385 اصابة جديدة من مناطق مختلفة من البلاد، توفي منهم 11 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
واشار إلى ان 175 شخصا مصابا بفيروس كورونا قد تعافوا لغاية الآن، وغادروا المستشفيات.
-(بترا)

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