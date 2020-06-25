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إيران: 134 وفاة و2595 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعة واحدة
فيروس كورونا في إيران

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طهران- أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما تسجيل 134 وفاة جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 10 الاف و130 شخصا.
ونقلت قناة العالم الايرانية عن المتحدثة قولها، اليوم الخميس، انه تم تسجيل 2595 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات الى 215 الفا و96 حالة.
واضافت ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 175 الفا و103 اشخاص.

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