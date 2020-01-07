إيران.. 40 قتيلاً و200 مصاب جراء تدافع في جنازة قاسم سليماني

طهران – ارتفعت إلى 40 قتيلا وأكثر من 200 مصاب، حصيلة حادثة تدافع وقعت، الثلاثاء، أثناء جنازة قائد “فيلق القدس” الإيراني قاسم سليماني في مسقط رأسه بإقليم كرمان.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية (خاصة) عن رئيس منظمة الطوارئ الايرانية بيرحسين كوليوند، قوله إن “40 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 200 أخرين إثر تدافع الحشود المشيعة لسليماني في إقليم كرمان” جنوب شرقي البلاد.

وأضاف كوليوند أن العدد قابل للزيادة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني آخر حصيلة لعدد الضحايا، بلغت 32 قتيلا و190 مصابا.

من جهتها، أرجأت لجنة جنازة سليماني دفن الأخير على خلفية المخاوف التي ترافق “تزاحم الحشود التي تجمّعت لتشييع سليماني، ومقتل وإصابة العشرات”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إسنا” (شبه حكومية).

وقدرت وسائل إعلام إيرانية حشود المشيعيين بالملايين.

ولم تكشف السلطات الإيرانية حتى الساعة (12:04 ت.غ) عن موعد دفن سليماني.

وقُتل سليماني ونائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، وآخرين كانوا برفقتهما، فجر الجمعة، في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار العاصمة العراقية بغداد.

وفجّر مقتل سليماني مواقف دولية متباينة بين إدانات وترحيب ومطالب بخفض التصعيد، وتهديد إيراني وترقب أمريكي يعتزم تحريك لواء تدخل سريع للشرق الأوسط. (الأناضول)