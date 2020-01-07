إيران: 50 قتيلا بالتدافع أثناء تشييع سليماني

طهران- اعتمد مجلس الشورى لإيراني امس بشكل طارئ قانونا يعتبر كافة القوات الأميركية، بما في ذلك وزارة الدفاع، “إرهابية”، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد الجمعة الماضي.

وكان البرلمان الإيراني أقر مؤخراً قانوناً يعتبر “إرهابية” القوات الأميركية المنتشرة في القرن الإفريقي إلى آسيا الوسطى، مروراً بالشرق الأوسط.

لكن النص الجديد أدرج وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وكافة القوات الأميركية والمسؤولين عن اغتيال سليماني، وكل شخص معنوي أو حقيقي مرتبط باغتيال سليماني في إطار هذا التصنيف.

وتزامن اعتماد هذا القانون مع مراسم دفن سليماني في مسقط رأسه في كرمان رمزياً.

وكان القانون الذي تم تعديله امس، اقر أساساً في نيسان/ابريل 2019. وهو ينص خصوصاً على أن إيران “تعتبر نظام الولايات المتحدة نظاماً راعياً للإرهاب”.

وأشارت إيران حينها إلى أن القانون يأتي في إطار “المعاملة بالمثل” بعدما قررت واشنطن إدراج الحرس الثوري الإيراني على اللائحة الأميركية لـ”المنظمات الأجنبية الإرهابية”.

وقتل سليماني الذي يعد مهندس الاستراتيجية الإيرانية في الشرق الأوسط، بضربة أميركية الجمعة في بغداد. وتوعد مسؤولون سياسيون وعسكريون ودينيون في إيران بالانتقام “المزلزل”، بينما تتصاعد الدعوات “لخفض التصعيد” حول العالم خشية من نزاع مفتوح في الشرق الأوسط.

بالسياق، قتل اكثر من 50 شخصا امس خلال مراسم تشييع الجنرال سليماني في كرمان في جنوب شرق إيران، حيث تجمعت حشود غفيرة صدحت أصواتها بهتافات “الانتقام” و”الموت لأميركا”.

واورد الحصيلة الجديدة رئيس المركز الطبي الشرعي في كرمان عباس اميان ونقلها الاعلام الايراني.

كذلك، نقلت وكالة اسنا عن رئيس فرق الاغاثة في المدينة محمد صابري أن 212 شخصا اصيبوا في التدافع “بعضهم في حال خطيرة”.

وكان المشيعون احتشدوا في وسط كرمان، مسقط رأس قائد فيلق القدس الراحل، بمد بشري شبيه بالذي شهدته البلاد الاحد والاثنين في طهران ومدن أخرى خلال التشييع الشعبي لجثامين سليماني وصحبه.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي مخاطباً الحشد في كرمان “لقد بدأ طرد الولايات المتحدة من المنطقة … إرادتنا حازمة. نقول أيضاً لأعدائنا إننا سننتقم، وإذا ضربوا (مجدداً) سوف ندمر مكاناً محبباً لقلوبهم”.

وتابع “هم يعرفون عن أي أمكنة أتحدث”.

وأكد قائد الحرس الثوري الذي وقف أمام نعشي سليماني وذراعه اليمنى العميد حسين بورجعفري من ساحة أزادي في كرمان أن “الشهيد قاسم سليماني أقوى وأشد حياةً بمماته، إنه أخطر اليوم بالنسبة للعدو”.

ويعتبر سليماني، الذي رقي لرتبة فريق بعد اغتياله، بطلا في بلاده لجهوده في مكافحة تنظيم “داعش” في العراق وسورية. ويرى الإيرانيون أن سليماني جنّب بلادهم الاضطرابات نفسها التي عانت منها دول الجوار مثل العراق وسورية على يد ذلك التنظيم.

وانتظر البعض طوال الليل في وسط كرمان ليتمكنوا من المشاركة في التشييع. وقال همت دهقان أحد المشاركين “لم يكن محبوباً فقط في كرمان أو إيران بل في العالم أجمع”.

وأكد الرجل أن سليماني “كان محبوباً في العالم كله، من المسلمين والشيعة، في العراق وسورية وأفغانستان وخصوصاً في إيران، والجميع مدينون له بحمايتهم”، مشيراً إلى أنه قدم من شيراز الواقعة على بعد أكثر من 500 كلم من كرمان للمشاركة في الموكب.

ومنذ اغتيال سليماني، زادت الخشية عالمياً من تصعيد إضافي في منطقة الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ابلغه ان الولايات المتحدة رفضت منحه تأشيرة ليحضر غدا الخميس اجتماعا لمجلس الامن الدولي في نيويورك.

وفي ظل مناخ شديد التوتر بعد أشهر من الضغوط المتبادلة بين واشنطن وطهران على خلفية تصعيد عسكري في منطقة الخليج والخلافات بشأن الملف النووي الإيراني، أثارت الولايات المتحدة التباساً الاثنين بعدما نشرت خطأً رسالة موجهة للسلطات العراقية تفيد بأن واشنطن بدأت الاستعدادات لسحب جنودها من العراق. ونفى وزير الدفاع الاميركي مايك إسبر في مؤتمر صحافي أن تكون لدى بلاده نية الانسحاب من العراق، قائلاً “لم يتخذ أي قرار للانسحاب”.-(ا ف ب)