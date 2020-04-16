إيران: 92 وفاة و1606 إصابات جديدة بكورونا

عمان – أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس، عن تسجيل 92 حالة وفاة و 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

ونقل الإعلام الإيراني عن الوزارة قولها، ان عدد الوفيات الإجمالي في البلاد ارتفع إلى 4869، فيما سجلت الإصابات 77995، مشيرة الى أن عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 52229 حالة، فيما لا يزال 3594 مصابا في حالة صحية حرجة داخل المستشفيات.

ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت 310340 تشخيصا لفيروس كورونا في إيران حتى اليوم.(بترا)